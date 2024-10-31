Посмотрите на обновленный Mac mini M4: это что угодно, но только не компьютер

Олег

Mac mini

На днях компания Apple безо всяких презентаций и мероприятий выпустила обновленные компьютеры — iMac 24, Mac mini и Macbook Pro. Из трех новинок внешне значительно изменился только «миник»; теперь он больше похож на аксессуар, чем на серьезный ПК для рабочих задач. Живые фотографии устройства предоставил The Verge.

В момент релиза было известно, что новый Mac mini стал заметно толще, но при этом меньше в габаритах. Теперь представители зарубежных СМИ посетили организованную Apple встречу с журналистами, на которой показала все новинки вживую. Вот iMac и Magic Mouse в новых цветах:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

iMac
Фото: The Verge

The Verge
Фото: The Verge

А вот Mac mini M4 в свежем дизайне:

Фото: The Verge
Фото: The Verge

Фото: The Verge
Фото: The Verge

Компьютер выглядит просто катастрофически маленьким: его габариты составляют 12,7 x 12,7 см против 19,7 x 19,7 см в более старых моделях. Площадь корпуса сократилась примерно в полтора раза; теперь Mac mini напоминает то ли Apple TV, то ли блок питания GaN — что угодно, только не полноценный компьютер. Этот поразительный апгрейт в габаритах без сомнений оценят пользователи, привыкшие брать Mac mini с собой, чтобы работать вне дома, подключившись, скажем, к телевизору в отеле — ведь вес тоже снизился с 1,18 кг до 0,67 кг.

Как вам новый Mac mini? Поделитесь в комментариях!

10
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Подвинься, Siri! В Mac теперь есть кое-что получше
Как установить свежую macOS на старый неподдерживаемый Mac или Macbook с помощью OpenCore. Полная пошаговая инструкция
Apple тихо выпустила новый кабель для Mac mini. В чем плюсы?

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+337
Digital Persona
Intel NUC 117 x 54 x 112 мм
Сегодня в 13:42
#
+5
Vadim Digital Persona
Чел ты серьезно ? Мини комп на винду с целероном, usb 2 поколения, х вентиляцией и проблемами с внутренней графикой, не говоря о глючной винде 11 насквозь пропитанной рекламой. Когда мак продают за такую цену то только упоротый будет покупать нюк
Сегодня в 14:40
#
+337
Digital Persona Vadim
Пф, я серьезно только про размеры.
И совсем там не селероны и usb 2. Гляньте спеки. А уж Win или MacOs юзать — ну каждому свое, задачи и привычки у всех разные
час назад в 18:16
#

Читайте также