Посмотрите на обновленный Mac mini M4: это что угодно, но только не компьютер

А вот Mac mini M4 в свежем дизайне:Компьютер выглядит просто катастрофически маленьким: его габариты составляют 12,7 x 12,7 см против 19,7 x 19,7 см в более старых моделях. Площадь корпуса сократилась примерно в полтора раза; теперь Mac mini напоминает то ли Apple TV, то ли блок питания GaN — что угодно, только не полноценный компьютер. Этот поразительный апгрейт в габаритах без сомнений оценят пользователи, привыкшие брать Mac mini с собой, чтобы работать вне дома, подключившись, скажем, к телевизору в отеле — ведь вес тоже снизился с 1,18 кг до 0,67 кг.Как вам новый Mac mini? Поделитесь в комментариях!