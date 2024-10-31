Посмотрите на обновленный Mac mini M4: это что угодно, но только не компьютер

На днях компания Apple безо всяких презентаций и мероприятий выпустила обновленные компьютеры — iMac 24, Mac mini и Macbook Pro. Из трех новинок внешне значительно изменился только «миник»; теперь он больше похож на аксессуар, чем на серьезный ПК для рабочих задач. Живые фотографии устройства предоставил The Verge.
В момент релиза было известно, что новый Mac mini стал заметно толще, но при этом меньше в габаритах. Теперь представители зарубежных СМИ посетили организованную Apple встречу с журналистами, на которой показала все новинки вживую. Вот iMac и Magic Mouse в новых цветах:
В момент релиза было известно, что новый Mac mini стал заметно толще, но при этом меньше в габаритах. Теперь представители зарубежных СМИ посетили организованную Apple встречу с журналистами, на которой показала все новинки вживую. Вот iMac и Magic Mouse в новых цветах:
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Фото: The Verge
Фото: The Verge
А вот Mac mini M4 в свежем дизайне:
Фото: The Verge
Фото: The Verge
Компьютер выглядит просто катастрофически маленьким: его габариты составляют 12,7 x 12,7 см против 19,7 x 19,7 см в более старых моделях. Площадь корпуса сократилась примерно в полтора раза; теперь Mac mini напоминает то ли Apple TV, то ли блок питания GaN — что угодно, только не полноценный компьютер. Этот поразительный апгрейт в габаритах без сомнений оценят пользователи, привыкшие брать Mac mini с собой, чтобы работать вне дома, подключившись, скажем, к телевизору в отеле — ведь вес тоже снизился с 1,18 кг до 0,67 кг.
Как вам новый Mac mini? Поделитесь в комментариях!