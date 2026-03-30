Посмотрите на первые фото iPhone 18 Pro с уменьшенным Dynamic Island

До анонса iPhone 18 Pro ещё полгода, а в сети всё продолжают появляться утечки. Зато теперь они складываются в одну картину: Apple действительно готовит заметно уменьшенный Dynamic Island. Причём речь уже не просто о слухах — инсайдеры показали фотографии прототипов и аксессуаров, которые подтверждают изменения.

Первым засветился инсайдер под ником earlyappleleaks — он опубликовал фото предполагаемого прототипа дисплея с необычно маленьким вырезом. На снимке видно, что часть системы Face ID могла переехать под дисплей, оставив лишь компактное отверстие. Правда, сам источник без особой репутации, поэтому к этой утечке стоит относиться осторожно.Зато более надёжный инсайдер Ice Universe подтвердил тренд с другой стороны — он показал защитные стекла для будущего iPhone с уменьшенным вырезом. Подобные аксессуары обычно появляются ближе к финальному дизайну, что намекает на высокую вероятность изменений. Плюс он ранее заявлял, что уменьшенный Dynamic Island получит вся линейка iPhone 18, а не только Pro-версии.Ещё один инсайдер, Majin Bu, пошёл дальше и назвал конкретную цифру — уменьшение составит 35% по сравнению с iPhone 17 Pro. И судя по количеству утечек, производители аксессуаров уже уверены в новом дизайне и начали подготовку.При этом Apple не трогает остальное: рамки останутся такими же, как у iPhone 16 и 17, а основные изменения сосредоточены именно в области дисплея. Это типичный подход компании — минимальные внешние правки, но точечные улучшения ключевых элементов.Если всё подтвердится, iPhone 18 Pro станет ещё одним шагом к полностью безрамочному и «чистому» экрану без вырезов. Анонс ожидается в сентябре вместе с первым складным iPhone, а вот базовый iPhone 18 покажут только весной 2027.