Посмотрите на первые рендеры Apple Watch Series 8. Симпатично?

В сети появились первые фото-рендеры будущих часов Apple Watch 8. Об этом рассказали в Phone Arena.Согласно источнику, инсайдеры ShimpApplePro и FrontPageTech собрали все возможные утечки, касающиеся Apple Watch Series 8, а Ian Zelbo составил на их основе несколько рендеров. Судя по всему, в этом году Apple Watch наконец получат редизайн, который все ждали в 2021-м.Например, корпус «восьмерок» может быть выполнен в стиле последних продуктов Apple — более «оквадраченным», с плоскими гранями и плоским стеклом. С самой первой модели Apple Watch и до сих пор компания использовала 2D-стекло со скруглениями. Увеличения размеров часов или дисплея, судя по всему, ждать не стоит.Что касается внутреннего наполнения Series 8, то, по слухам, часы смогут отслеживать признаки мерцательной аритмии и предупреждать о них своего владельца. Кроме того, ожидается, что Apple Watch 8 наконец получат датчик температуры тела. Утечки робко упоминают, что есть шанс увидеть спутниковую связь в Series 8, но вероятность очень мала.