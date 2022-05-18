Apple Watch Series 8 Слухи Утечки

Посмотрите на первые рендеры Apple Watch Series 8. Симпатично?

Олег

Series 8


В сети появились первые фото-рендеры будущих часов Apple Watch 8. Об этом рассказали в Phone Arena. 

Согласно источнику, инсайдеры ShimpApplePro и FrontPageTech собрали все возможные утечки, касающиеся Apple Watch Series 8, а Ian Zelbo составил на их основе несколько рендеров. Судя по всему, в этом году Apple Watch наконец получат редизайн, который все ждали в 2021-м. 

Series 8

Например, корпус «восьмерок» может быть выполнен в стиле последних продуктов Apple — более «оквадраченным», с плоскими гранями и плоским стеклом. С самой первой модели Apple Watch и до сих пор компания использовала 2D-стекло со скруглениями. Увеличения размеров часов или дисплея, судя по всему, ждать не стоит. 

Series 8

Что касается внутреннего наполнения Series 8, то, по слухам, часы смогут отслеживать признаки мерцательной аритмии и предупреждать о них своего владельца. Кроме того, ожидается, что Apple Watch 8 наконец получат датчик температуры тела. Утечки робко упоминают, что есть шанс увидеть спутниковую связь в Series 8, но вероятность очень мала. 



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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

John Doe
+568
John Doe
Неужели кому-то интересны все эти "редизайны"? Стагнация. Очень хочется привлечь внимание потребляторов, но уже не знают как.
Сегодня в 10:10
#
+243
Paspartu John Doe
Мне нужен редизайн. Нулевую версию до сих пор не на что менять
Сегодня в 12:52
#
–469
n0mer
Мне обмылки с 2,5D экраном больше нравятся. Тем более часы. Это по крайней мере технологичнее да и удобнее.
Сегодня в 10:20
#
+32
denisba
А что изменилось то?
Сегодня в 10:26
#
–6
876589
Нужны ли они вообще, полукирпичи
Сегодня в 10:29
#
Monseuir Kotoff
+118
Monseuir Kotoff
А круглые сделать не могут?
Сегодня в 10:32
#
Mers
+3935
Mers
Этот же рендер был и на 6, 7, теперь 8.🤦🏻‍♂️ Тыкают пальцем в небо, авось попадут, а потом скажут «я же говорил»!😆
Сегодня в 10:37
#
tellurian
+3680
tellurian
Часы есть смысл менять раз в 3-5 лет.
Реально нового там редко бывает.
Сегодня в 10:51
#
s_medik
+2788
s_medik tellurian
Согласен, как раз планирую в этом году сменить свои Series 4.
Сегодня в 12:46
#
tellurian
+3680
tellurian s_medik
Я 4 на 7 сменил в декабре.
Сегодня в 12:55
#
tellurian
+3680
tellurian s_medik
В целом сильной разницы не заметил. Даже экран 45мм.
Сегодня в 12:56
#
s_medik
+2788
s_medik tellurian
Я тоже думал в прошлом году менять, когда такие же слухи ходили о смене дизайна, но они только экран чуть увеличили. Подумал я и решил, что ещё годик похожу.
49 минут назад
#
s_medik
+2788
s_medik s_medik
Если курс к сентябрь особо не изменится, то возьму в Европе через друзей версию из нержавейки, цена хорошая будет.
46 минут назад
#
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