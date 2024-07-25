Посмотрите на первый китайский кошелек для iPhone с поддержкой «Локатора»

Олег

ESR


Китайский бренд ESR представил «умное» портмоне со встроенной поддержкой сети «Локатора» от Apple. О нем написали в Yanko Design.

Согласно источнику, кошелек был создан как альтернатива Apple AirTag. Дело в том, что метку очень неудобно держать в бумажнике, поскольку она существенно увеличивает его толщину; а отслеживать именно кошелек кажется отличной идеей. Инженеры ESR решили «убить двух зайцев» — они представили кошелек, который можно отслеживать, но при этом не требуется засовывать в него толстую метку.

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ESR

ESR

Аксессуар называется ESR Geo Wallet и имеет внутри себя всё необходимое, чтобы связываться с устройствами Apple и обмениваться данными геопозиции. Владелец может видеть местоположение кошелька в реальном времени, а также при необходимости включить на нем звук для поиска — в бумажник встроили даже динамик. Чип для отслеживания работает от встроенного аккумулятора, который заряжается комплектным кабелем. Да, теперь придется не забыть зарядить кошелек и в прямом, и в переносном смысле.

ESR

Сейчас ESR Geo Wallet запущен на Kickstarter и продается там за $38. Единственным его недостатком является искуственная кожа вместо натуральной. 

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Источник:
Yanko Design
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