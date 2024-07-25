Посмотрите на первый китайский кошелек для iPhone с поддержкой «Локатора»



Китайский бренд ESR представил «умное» портмоне со встроенной поддержкой сети «Локатора» от Apple. О нем написали в Yanko Design.



Согласно источнику, кошелек был создан как альтернатива Apple AirTag. Дело в том, что метку очень неудобно держать в бумажнике, поскольку она существенно увеличивает его толщину; а отслеживать именно кошелек кажется отличной идеей. Инженеры ESR решили «убить двух зайцев» — они представили кошелек, который можно отслеживать, но при этом не требуется засовывать в него толстую метку.















Аксессуар называется ESR Geo Wallet и имеет внутри себя всё необходимое, чтобы связываться с устройствами Apple и обмениваться данными геопозиции. Владелец может видеть местоположение кошелька в реальном времени, а также при необходимости включить на нем звук для поиска — в бумажник встроили даже динамик. Чип для отслеживания работает от встроенного аккумулятора, который заряжается комплектным кабелем. Да, теперь придется не забыть зарядить кошелек и в прямом, и в переносном смысле.







Сейчас ESR Geo Wallet запущен на Kickstarter и продается там за $38. Единственным его недостатком является искуственная кожа вместо натуральной. Аксессуар называется ESR Geo Wallet и имеет внутри себя всё необходимое, чтобы связываться с устройствами Apple и обмениваться данными геопозиции. Владелец может видеть местоположение кошелька в реальном времени, а также при необходимости включить на нем звук для поиска — в бумажник встроили даже динамик. Чип для отслеживания работает от встроенного аккумулятора, который заряжается комплектным кабелем. Да, теперь придется не забыть зарядить кошелек и в прямом, и в переносном смысле.Сейчас ESR Geo Wallet запущен на Kickstarter и продается там за $38. Единственным его недостатком является искуственная кожа вместо натуральной.