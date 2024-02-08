Посмотрите на полноразмерные наушники Nothing, которые компания просто обязана выпустить



Фото: Ma Yc





В сети появился концепт наушников с прозрачным корпусом, которых пока нет в линейке продуктов Nothing. Фото опубликовали в Trend Hunter.



Цифровой дизайнер Ma Yc создал рендеры полноразмерных накладных наушников, выполненных в дизайн-коде Nothing — то есть, с прозрачным корпусом. Мы можем увидеть, что скрывается внутри обода между чашками, а также в них самих.



