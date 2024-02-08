Посмотрите на полноразмерные наушники Nothing, которые компания просто обязана выпустить

Фото: Ma Yc
В сети появился концепт наушников с прозрачным корпусом, которых пока нет в линейке продуктов Nothing. Фото опубликовали в Trend Hunter.
Цифровой дизайнер Ma Yc создал рендеры полноразмерных накладных наушников, выполненных в дизайн-коде Nothing — то есть, с прозрачным корпусом. Мы можем увидеть, что скрывается внутри обода между чашками, а также в них самих.
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Фото: Ma Yc
Фото: Ma Yc
Сбоку сквозь прозрачный пластик проглядывает динамик и элементы крепления. Никаких проводов между чашками не видно, так как дизайнер изобразил Wireless-модель. Создатель заявляет, что наушники могли бы быть модульными с возможностью заменить, к примеру, дужку или динамики.
Фото: Ma Yc
Фото: Ma Yc
Наушники смотрятся настолько круто и при этом минималистично, что многие захотели бы их купить. Nothing и Карлу Пэю стоит присмотреться к концепту.