В интернете появились «живые» фотографии iPhone 13 без разъема для зарядки. Кроме того, снимки демонстрируют два цвета будущих устройств.
На фото можно увидеть, что устройства, лежащие на столе, не имеют разъема Lightning. На его месте между винтами крепления корпуса просто пустое место — отсутствует даже Smart Connector.
Кроме того, блогер отмечает, что устройства на снимках отображают два новых будущих цвета iPhone 13 — темно-фиолетовый и серый. На данный момент неизвестно, настоящие ли это корпуса, или всего лишь макеты. Отметим, что «болванки», сделанные на 3D-принтере, обычно выглядят менее детализированно — вполне возможно, что на фото мы видим настоящие корпуса iPhone 13 Pro (так как объективов камеры три, а не два).
Слухи об iPhone без физических разъемов появились в сети уже довольно давно. Релиз магнитной зарядной системы MagSafe решил проблему с удобной и стабильной беспроводной зарядкой, и теперь пеерд разработчиками стоит задача посложнее — как обеспечить надежный коннект между смартфоном и ПК/Mac для восстановления прошивки или резервного копирования.
Тогда инсайдеры заявляли, что Apple разрабатывает совершенно новую систему обмена данными, которая позволит полностью обойтись без коннектора. Эта система будет задействовать Wi-Fi и Bluetooth для соединения и передачи данных. Резервное копирование уже сейчас доступно по беспроводному каналу, а при восстановлении прошивки девайс будет скачивать файл iOS прямо из сети — подобным образом сейчас восстанавливаются компьютеры Mac. Инсайдеры сообщали, что Apple встроит в iOS новый режим восстановления для этой цели.
Ранее Apple предупредила, что iPhone 13 может оказаться в дефиците сразу после релиза.
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Они уже уперлись в свой потолок, ничего особенного, все равно купят, какая разница. (Хотя на самом деле сегодня все смартфоны стали скучными)