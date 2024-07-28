Посмотрите на смарт-часы с самым большим вырезом в экране, который можно себе представить

В сети опубликовали концепт гибридных умных часов с необычной передней панелью. Фото и подробности собрали в Yanko Design.Фото: Yanko DesignСогласно источнику, рендеры создал цифровой дизайнер Прияншу Джайсвал. Ему очень нравится концепция гибридных часов — механический циферблат и минимум информации со смартфона — поэтому он захотел как-то расширить функциональность такого устройства. Он «взял» обычный OLED-дисплей и сделал в нем огромное отверстие посередине для аналогового циферблата.

С одной стороны, это огромный вырез в экране, а с другой — узкий опоясывающий дисплей вокруг циферблата. Как не назови, суть одна: посередине дизайнер сохранил вайб механики, а вместо безеля организовал дисплей с пиктограммами. На нем должна выводиться вся полезная информация со смартфона. Чтобы было эстетичнее, дизайнер придумал, что «пузыри» с пиктограммами должны выплывать из циферблата.