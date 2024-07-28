Посмотрите на смарт-часы с самым большим вырезом в экране, который можно себе представить

Олег

В сети опубликовали концепт гибридных умных часов с необычной передней панелью. Фото и подробности собрали в Yanko Design.

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Согласно источнику, рендеры создал цифровой дизайнер Прияншу Джайсвал. Ему очень нравится концепция гибридных часов — механический циферблат и минимум информации со смартфона — поэтому он захотел как-то расширить функциональность такого устройства. Он «взял» обычный OLED-дисплей и сделал в нем огромное отверстие посередине для аналогового циферблата.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

С одной стороны, это огромный вырез в экране, а с другой — узкий опоясывающий дисплей вокруг циферблата. Как не назови, суть одна: посередине дизайнер сохранил вайб механики, а вместо безеля организовал дисплей с пиктограммами. На нем должна выводиться вся полезная информация со смартфона. Чтобы было эстетичнее, дизайнер придумал, что «пузыри» с пиктограммами должны выплывать из циферблата. 

Фото: Yanko Design
Фото: Yanko Design

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Yanko Design
Cсылки по теме:
Эти потрясающе красивые наушники Nothing просто обязана выпустить как можно скорее
Фанат Apple наглядно показал большой редизайн iOS 18. Выглядит очень свежо!
В сети показали iPhone будущего, который невозможно не захотеть хотя бы потрогать

Рекомендации

Рекомендации

iOS 17.5 добавляет на iPhone совершенно новый режим работы
Абоненты МТС заметили странные списания. Деньги возвращают, но с трудом
Власти придумали хитрый способ пересадить россиян с Google на «Яндекс»
В WhatsApp замечена новая удобная кнопка. Такой нет даже в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4486
Gabriel
Роскошно.
28 июля 2024 в 20:21
#
+143
Ivan Ivanov Gabriel
Нее, функции стирки и готовки муссов не хватает.
Параноя в стремлениях объединить в одном всё, что только можно приводит не к универсальности, а к рецепту приготовления рагу в "Трое в лодке не считая собаки" Джерома К. Джерома.
Все напиханное не работает одинаково хорошо и надежно и народ всё равно носится ищет часы с профильным функционалом — или которые хорошо укомплектованы всем надежно работающим для офиса и работы, или часы максимально функциональные для спортсменов, или навигационные часы гармины и т.д.
ИМХО
Сегодня в 00:03
#
tellurian
+1638
tellurian Gabriel
Как по мне ерунда. Не верю в большой спрос. Мало кому это нужно.
Сегодня в 06:56
#