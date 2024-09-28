Выбрали 7 перспективных телеграм-тапалок как Notcoin, DOGS и Hamster Kombat. Тапать не нужно, а делать вот что

После хайпа Notcoin сегмент мини-игр в Telegram начал расти невиданными темпами. Наибольшую популярность получили тапалки, связанные с криптой. Работают они по следующему принципу:
- Пользователи регистрируются после запуска игры
- В течение определенного времени выполняют задания
- В момент листинга получают некоторое количество криптовалюты
- Решают, что с ней делать — сразу обменять на деньги, либо придержать с надеждой на повышение курса.
По этой схеме запустился ноткойн, по ней же прошел листинг DOGS и Hamster Kombat. Разница обычно в игровом процессе и сложности заданий; иными словами, как много времени отнимает конкретная игра, и насколько интересно вы будете это время проводить. Вот здесь я рассказал о феномене «Хомяка» и телегам-тапалок в целом, а ниже вы найдете осеннюю коллекцию самых простых и интересных игр, которые вскоре должны раздать крипту.
TONxDAOВ игре нужно фармить токены с помощью монетки на главной странице, но не тапать, а удерживать пальцем как можно дольше. Пока держите — токены фармятся. Отпустили — процесс завершился. Генерировать токены можно вместе с 2-3 друзьями, в таком случае получите больше. Геймплей максимально прост и понятен, заходите по бонусной ссылке и пробуйте.
CATSЭто полный аналог игры DOGS, которая недавно провела листинг на крупнейших биржах и отлично заплатила своим игрокам — вот здесь я дал отчет о своём заработке на догсе. В CATS всё то же самое:
- Заходите в игру по этой бонусной ссылке
- Получаете токены за возраст аккаунта Telegram и наличие подписки Premium
- Выполняете простейшие задания вроде перехода на соцсети проекта и партнеров
- Ждете листинг и получаете токены.
На криптобирже Bybit официально объявлен премаркет токена $CATS, а айрдроп запланирован на начало октября. Поскольку никаких особых заданий на время в игре нет, войти успеют все желающие. Сервера иногда глючат, так что регистрация может не пройти с первого раза.
B 💎Говорят, что в запуске проекта участвует создатель Ноткойна Александр Плотвинов. После регистрации по этой бонусной ссылке вам начисляется некоторое количество «времени» за ваш Telegram-аккаунт. После этого начинается обратный отсчет, при котором баланс медленно уменьшается. Вам нужно поддерживать его, выполняя несложные задания. Игра очень затягивает, постоянно хочется в нее вернуться.
Cats & DogsВ основе тайтла сюжет противостояния кошек и собак. В момент регистрации по этой бонусной ссылке вам предложат выбрать, на чьей вы стороне. Сначала нужно выполнить несколько простых заданий для пополнения баланса, а потом заходить один раз в 8 часов и собирать «корм» в виде токена $FOOD нажатием на кнопку. Чем больше «корма» соберете, тем больше токенов потом получите. В игре можно наблюдать, с каким соотношением игроки разбились на кошатников и собачников, и сколько FOOD они нафармили. Игра максимально простая и не потребует времени.
Not PixelК этой игре тоже привязывают создателей ноткойна, но это только слухи. Чтобы играть, зарегистрируйтесь по этой бонусной ссылке, и начинайте закрашивать пиксели на виртуальном холсте. Фишка тайтла — в коммьюнити: разработчики предлагают один холст на всех игроков, и закрашивать пиксели можно массово всей своей «бандой», рисуя что угодно и в любых размерах. Увлекательная штука! Бонусы за подписки на соцсети и другие задания тоже есть. Вот тут наш главред Георгий Лямин рассказал об игре подробнее.
BlumИгру запустили бывшие управленцы Binance Russia. У нее большая перспектива: на базе Blum будет создана криптобиржа прямо в Telegram-боте. А сейчас нужно зарегистрироваться по этой бонусной ссылке и один раз в 8 часов запускать фарминг и собирать уже сгенерированные токены. Чтобы увеличить баланс, можно играть в простую игру — лопать падающие цветочки на время; один цветочек — один токен. Blum проведет листинг до конца текущего года, а в виде крипты каждый геймер получит 1/3 часть от своего баланса. Условия просты и понятны — дерзайте.
SideFansКорейский проект, очень похожий на DOGS и CATS. Нужно войти в игру по этой бонусной ссылке, выполнить все простые задания, получить свои токены и ждать листинга. Дополнительные бонусы дают за друзей, но фактически способов ежедневно залипать в этой игре нет. Разок заходим, всё выполняем и ждем крипту. Тут можно почитать подробнее.
Кто-то относится к тренду крипто-тапалок скептически и называет их скамом. Некоторые игры действительно им являются, но мы о таких не рассказываем. Телеграм-тапалки действительно раздают реальные деньги. Это факт, от которого никуда не денешься. А как много вы получите, зависит на 50% от вас и на столько же — от разработчиков.