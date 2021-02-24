Sony Interactive Entertainment Джим Райан пообещал, что дефицит PS5 скоро закончится, так как компания работает над увеличением поставок. По его словам, во второй половине 2021 года купить приставку будет намного проще.В своем интервью Райан рассказал, что спрос на консоли оказался намного больше ожидаемого. Кроме того, возникли сложности с логистикой, и компания не смогла вовремя предоставить покупателям даже те устройства, которые были в наличии. Однако Sony прилагает все усилия, чтобы «с каждым месяцем текущего года» ситуация налаживалась и в магазинах начали появляться желанные консоли.Гендиректор уточнил, что на некоторые обстоятельства он не в силах повлиять. Глобальный дефицит полупроводников и некоторые сложности логистики из-за COVID-19 всё еще серьезно ограничивают компанию, а значит обещать изобилия консолей на полках он не может.PlayStation 5 оказалась в дефиците практически с самого старта продаж в ноябре 2020 года. Из-за этого цена на нее у перекупщиков очень выросла, а обилие желающих достать консоль спровоцировало появление мошеннических схем и странных услуг, в том числе фотосессия с приставкой для соцсетей или аренда упаковки от нее, чтобы похвастаться перед друзьями.