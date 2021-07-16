Фирма Rockley Photonics заявила, что тестирует обновленные датчики с глюкометром по заказу Apple. На это обратил внимание ресурс 9to5Mac.
Rockley Photonics — крупный британский стартап, занимающийся разработками и производством фотоэлементов. Сейчас он работает над уникальной платформой «спектрометр на кристалле» — этот комплекс датчиков будет способен измерять артериальное давление, уровень сахара и алкоголя в крови. По сути, сенсорный модуль от Rockley Photonics включает в себя и аппаратную, и софтверную разработку. Использоваться он будет в носимых гаджетах.
Но это не всё. Компания официально сообщила, что Apple является её самым большим клиентом и заказчиком. Кроме того, специалисты Rockley сейчас работают над усовершенствованной версией датчиков из Apple Watch — компания хочет добиться от них большей чувствительности и расширенного диапазона измеряемых величин.
Относительно будущего модуля датчиков от Rockley известно, что он работает неинвазивно — то есть, на поверхности кожи — и исследует не только кровяной поток, но и саму дерму и межклеточную жидкость. Датчики «ищут» там физиологические признаки явлений, которые помогут уточнить результаты измерений.
Rockley Photonics сообщает, что первое поколение их модулей станет доступно для коммерческого использования в первой половине 2022 года. Это значит, что слухи относительно Apple Watch Series 7 оказались верны — в 2021 году часы не получат новых датчиков, а лишь претерпят редизайн, а вот условные Series 8 вполне вероятно смогут измерять уровень глюкозы в крови.
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А тут функция одна из важных для человека.