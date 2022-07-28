Поставщики раскрыли, когда в магазинах РФ закончится электроника



Российские поставщики отчитались о критическом снижении поставок зарубежной электроники. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Согласно источнику, у крупных российских дистрибуторов электроники значительно сократились поставки в последние пару месяцев. По некоторым категориям — например, смартфоны — девайсов привезено на 75% меньше, чем за тот же период прошлого, 2021 года.



Директор по дистрибуции Merlion Татьяна Скокова отмечает, что «полки уже начинают пустеть», а в дефиците оказываются прежде всего продукты Apple и Samsung. По ее мнению, дефицит во второй квартале не наступил лишь потому, что в первом были значительно увеличены поставки. Но теперь ритейл стремительно идет к нехватке товара.



Такое мнение подтверждает исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов — компания тоже фиксирует сокращение поставок брендов, ушедших из России. Он считает, что настоящий дефицит электроники на полках российских магазинов начнется в сентябре-октябре — именно тогда простой потребитель почувствует это по-настоящему.



При этом сами ритейлеры отрицают приближение дефицита и говорят, что наполняют запасы в штатном режиме. Источник сообщает, что крупные сети начали задействовать в процессе параллельного импорта небольших поставщиков и ИП, которые уже успели наладить процесс.



Проблему признал лишь представитель re:Store — он сказал, что «запас гаджетов не такой, какой был при регулярных официальных поставках», но ритейлер «делает все возможное, чтобы поддерживать ассортимент и наличие».