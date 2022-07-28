Россия Смартфоны Дефицит

Поставщики раскрыли, когда в магазинах РФ закончится электроника

Олег

Смартфоны на полках (но не в РФ)


Российские поставщики отчитались о критическом снижении поставок зарубежной электроники. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно источнику, у крупных российских дистрибуторов электроники значительно сократились поставки в последние пару месяцев. По некоторым категориям — например, смартфоны — девайсов привезено на 75% меньше, чем за тот же период прошлого, 2021 года.

Директор по дистрибуции Merlion Татьяна Скокова отмечает, что «полки уже начинают пустеть», а в дефиците оказываются прежде всего продукты Apple и Samsung. По ее мнению, дефицит во второй квартале не наступил лишь потому, что в первом были значительно увеличены поставки. Но теперь ритейл стремительно идет к нехватке товара.

Такое мнение подтверждает исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов — компания тоже фиксирует сокращение поставок брендов, ушедших из России. Он считает, что настоящий дефицит электроники на полках российских магазинов начнется в сентябре-октябре — именно тогда простой потребитель почувствует это по-настоящему.

При этом сами ритейлеры отрицают приближение дефицита и говорят, что наполняют запасы в штатном режиме. Источник сообщает, что крупные сети начали задействовать в процессе параллельного импорта небольших поставщиков и ИП, которые уже успели наладить процесс.

Проблему признал лишь представитель re:Store — он сказал, что «запас гаджетов не такой, какой был при регулярных официальных поставках», но ритейлер «делает все возможное, чтобы поддерживать ассортимент и наличие». 



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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

kardigan
+2633
kardigan
Вроде как недавно жаловались, что перестали покупать , теперь, что не хватает!
Думаю, что тем, кто всё ещё покупает, как раз этого хватит.
28 июля 2022 в 11:11
#
Вася Вотафаков
+5184
Вася Вотафаков kardigan
Видимо техники поэтому пока и хватает потому что ее перестали покупать 😂
28 июля 2022 в 11:51
#
Влад Соло
+519
Влад Соло
У меня всё есть из техники и мебели. А сломается — переживу. За тридорого пусть себе в одном месте провернут и слижут.
28 июля 2022 в 11:44
#
+19
Romario80
Очередной проплаченный высер, чтобы хомяки понеслись барахло скупать
28 июля 2022 в 12:17
#
Dmitriy
+266
Dmitriy
О, очередные дауны Хомяков пинают все скупать... Ска, после такой прессы туалетную бумагу было не купить...
Как же задолбали эти недопейсатели....
Вчера в 18:31
#
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