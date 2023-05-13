Построена первая в мире дорога, которая заряжает электромобили на ходу

Олег

Дорога

Фото: Electrek

Швеция запустила первую в мире дорогу-зарядку для электромобилей. Об этом пишет Electrek.

Согласно источнику, шведские инженеры провели пилотный запуск электрифицированной дороги, которая может заряжать транспорт прямо по ходу его движения по ней. На самом деле протестированы уже четыре небольших отрезка дороги по всей стране, но постоянным останется лишь один — в городе Лунд на юге Швеции. Его протяженность составляет 21 километр. Впоследствии электрифицированные трассы появятся в разных частях страны.

Команда Trafikverket в настоящий момент выбирает наиболее удобный и практичный способ зарядки для будущих автомагистралей. Среди прочих, рассматриваются варианты встраиваемой рельсы на уровне земли посередине полосы, а также воздушные линии электропередач (да, как в старых-добрых автобусах). На лундской дороге использован первый вариант, но в обоих случаях для зарядки потребуется дооборудовать автомобиль соответствующими приемниками тока.

Швеция планирует построить трассы-зарядки на тех направлениях, по которым чаще всего проходят грузоперевозки, например, транзит товаров. Автопарк для перевозок в этом случае можно будет оснастить необходимыми комплектующими для совместимости с дорогой. Проектирование и строительство планируется завершить к 2025 году. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Electrek
Cсылки по теме:
Nissan представил электроверсию культового автомобиля Skyline GT-R
Вот это красавец! В России выпустят на 100% российский электромобиль
Hyundai представила чудо-зарядку для авто — она однорукая и очень умная

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries сделал платной ещё одну услугу. Учтите, когда будете забирать следующий заказ
Стало известно, что за «наркотик» продавался на Wildberries и сколько на нём заработали продавцы
Нейросеть нарисовала несколько «самых красивых людей на планете». Согласны с такими образами?
Стоит ли покупать iPhone в России в 2023 году? Всё что нужно знать о санкциях, ремонте, App Store и Apple Pay (ОБНОВЛЕНО)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии