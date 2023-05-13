Построена первая в мире дорога, которая заряжает электромобили на ходу

Фото: Electrek



Швеция запустила первую в мире дорогу-зарядку для электромобилей. Об этом пишет Electrek.



Согласно источнику, шведские инженеры провели пилотный запуск электрифицированной дороги, которая может заряжать транспорт прямо по ходу его движения по ней. На самом деле протестированы уже четыре небольших отрезка дороги по всей стране, но постоянным останется лишь один — в городе Лунд на юге Швеции. Его протяженность составляет 21 километр. Впоследствии электрифицированные трассы появятся в разных частях страны.



Команда Trafikverket в настоящий момент выбирает наиболее удобный и практичный способ зарядки для будущих автомагистралей. Среди прочих, рассматриваются варианты встраиваемой рельсы на уровне земли посередине полосы, а также воздушные линии электропередач (да, как в старых-добрых автобусах). На лундской дороге использован первый вариант, но в обоих случаях для зарядки потребуется дооборудовать автомобиль соответствующими приемниками тока.



Швеция планирует построить трассы-зарядки на тех направлениях, по которым чаще всего проходят грузоперевозки, например, транзит товаров. Автопарк для перевозок в этом случае можно будет оснастить необходимыми комплектующими для совместимости с дорогой. Проектирование и строительство планируется завершить к 2025 году.