Клиенты OZON и AliExpress столкнулись с задержками при доставке заказов из-за рубежа. Об этом сообщает российское издание «Ведомости» со ссылкой на заявления транспортных компаний, а также самих покупателей.
Согласно источнику, в сети увеличивается количество жалоб на долгую доставку заказов с AliExpress и OZON из-за границы. Например, пользователи из Москвы сообщают, что их последние посылки из Китая доставлялись более месяца — в последние пару лет москвичи практически не сталкивались с такими сроками. Клиенты маркетплейсов из регионов ждут свои заказы еще дольше, так как большинство из них проходит через Москву.
Транспортные компании «ПЭК Easyway» и «Сберлогистика», которые участвуют в цепочках доставок товаров из-за границы, подтвердили эти жалобы. По их информации, сибирские и дальневосточные транспортные направления перегружены, поэтому отгрузка и доставка занимает зачастую на несколько дней больше обычного. К слову, немалая часть «мелких пакетов» из Китая приходит как раз во Владивосток и другие дальневосточные города, после чего поездом доставляется в региональные сортировочные центры страны.
Также ТК объясняют, что сейчас самый разгар «высокого сезона» в логистике — он начинается в октябре и длится до конца декабря. Та же «ПЭК Easyway» отчиталась о тройном росте количества доставок в ноябре, по сравнению с сентябрем и октябрем. Примерно такой же рост показывает и «Сбелогистика».
AliExpress Russia всеми силами борется со сложившейся ситуацией. Источник сообщает, что перед «высоким сезоном» компания в четыре раза усилила партнерскую логистику, а также увеличила количество «рабочих рук» в своем распределительном центре в городе Чехов.
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