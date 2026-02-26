Потенциальный хит 2026 года? Представлены смарт-часы Amazfit Active 3 Premium за $170

Популярный производитель носимых устройств Huami представил Amazfit Active 3 Premium — новые смарт-часы из нержавеющей стали с сапфировым стеклом, которые полностью оправдывают своё название и претендуют на звание потенциального хита в 2026.
Производитель заявляет, что Amazfit Active 3 Premium заточены под бег и функциональные тренировки. Девайс предлагает структурированные программы, адаптивные планы Zepp Coach под цели от 5 км до марафона и продвинутую беговую аналитику (мощность, время контакта с землёй, баланс, анализ ритма и осанки). Также есть виртуальный пейсер, интеллектуальная коррекция траектории и учёт экипировки.
Навигация построена на шести спутниковых системах с офлайн-картами, пошаговыми подсказками и автоперепрокладкой маршрута. Можно искать точки интереса прямо с часов. Для хранения карт и музыки или подкастов предусмотрено 4 ГБ памяти. Также тут есть влагозащита в 5 ATM, система датчиков BioTracker PPG для отслеживания пульса, кислорода в крови, стресса, температуры кожи, сна и других показателей. Вдобавок девайс трекает VO₂ Max, тренировочную нагрузку и эффективность.
Аккумулятор ёмкостью 365 мАч обеспечивает до 12 дней работы в обычном режиме. Для спортсменов предусмотрена поддержка 170+ тренировок (включая HYROX), Bluetooth-датчиков и экшн-камер. Среди прочих особенностей — звонки по Bluetooth, уведомления, управление музыкой/камерой, быстрые ответы на Android.
Amazfit Active 3 Premium уже доступны в некоторых странах по цене $169,99.