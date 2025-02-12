Потенциальный хит от Samsung показали со всех сторон. Galaxy A56 получит больше изменений, чем S25 Ultra







Авторитетный инсайдер Эван Бласс любезно поделился официальными рендерами будущего среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A56. Это главный претендент на звание самого народного девайса года. Авторитетный инсайдер Эван Бласс любезно поделился официальными рендерами будущего среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A56. Это главный претендент на звание самого народного девайса года. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Судя по рендерам, Samsung Galaxy A56 получит новый дизайн с выступом под три камеры на задней панели, а также небольшой «островок» с кнопками на правом торце. По данным инсайдеров, смартфон будет оснащен чипом Exynos 1580, основной камерой на 50 Мп и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки до 45 Вт.В прошлом году Samsung выпустила Galaxy A55 в марте, поэтому мы ждём релиза Galaxy A56 уже в следующем месяце.