Потерпите с покупкой базового iPad, и вот почему

Олег
Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple готовит к релизу iPad 12 — очередную модель из базовой линейки, у которой будет несколько преимуществ перед текущим iPad 11. Подробности собрали в MacRumors.

Согласно источнику, дизайн iPad 12 не изменится. Это будет всё тот же планшет с квадратными краями и идентичными прошлой модели габаритами и толщиной 7 мм. В целом это является актуальным дизайн-кодом iPad, так что со стороны Apple было бы нелогично его перерабатывать. При этом цвета корпуса могут быть свежими.

Дисплей тоже будет идентичным прошлому поколению — 10,9-дюймовый IPS с воздушной прослойкой между матрицей и стеклом, а также без антибликового покрытия. Не изменятся порт Type-C, качество камер и совместимость с Apple Pencil.

А вот что изменится:
  • Процессор. На смену Apple A16 придет A18 (как в iPhone 16) — 3-нм чип, который будет быстрее и энергоэффективнее. Пользователям, для которых важна автономность, есть смысл выбирать именно планшеты с А-чипами, потому что Silicon M расходует заряд значительно быстрее.
  • Сетевой модуль. Планшет может получить сетевой модуль N1 собственной разработки Apple, который дебютировал в iPhone Air. Он поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.
  • Модем. Он также станет фирменным — С1 либо C1X. Эти модемы показывают себя лучше версий Qualcomm в работе с сотовыми сетями.

Ценник на iPad 12 не изменится — от $349 за версию со 128 Гб и без SIM / GPS. Выйти новинка может уже совсем скоро, с 20 марта. 

-1
Источник:
MacRumors
