Потрачено: владельцы iPhone 17 потеряли функции Apple Intelligence







Пользователи новых смартфонов Пользователи новых смартфонов Apple столкнулись с очередной проблемой: на iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro перестали работать функции Apple Intelligence и пропало приложение для создания картинок. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сразу отметим, что функции Apple Intelligence доступны только при переключении региона и языка в настройках iPhone на поддерживаемые (США/Канада). Но в этой ситуации баг может затронуть и работу волшебного ластика на iPhone 17 по всему миру, поскольку фича использует ИИ Apple.Интересно, что изначально все эти функции у владельцев свежих флагманов работали, но спустя время система выдала ошибку и предложила скачать пакет Apple Intelligence заново. В итоге загрузка так и не завершается. Из-за этого на некоторых iPhone 17 не работают Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence и другие функции.По данным MacRumors, Apple в курсе этой проблемы и планирует её устранить в ближайшем обновлении ПО.