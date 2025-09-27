Потрачено: владельцы iPhone 17 потеряли функции Apple Intelligence

Фархад

AI

Пользователи новых смартфонов Apple столкнулись с очередной проблемой: на iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro перестали работать функции Apple Intelligence и пропало приложение для создания картинок.

Сразу отметим, что функции Apple Intelligence доступны только при переключении региона и языка в настройках iPhone на поддерживаемые (США/Канада). Но в этой ситуации баг может затронуть и работу волшебного ластика на iPhone 17 по всему миру, поскольку фича использует ИИ Apple.

Интересно, что изначально все эти функции у владельцев свежих флагманов работали, но спустя время система выдала ошибку и предложила скачать пакет Apple Intelligence заново. В итоге загрузка так и не завершается. Из-за этого на некоторых iPhone 17 не работают Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence и другие функции.

По данным MacRumors, Apple в курсе этой проблемы и планирует её устранить в ближайшем обновлении ПО.
Источник:
MacRumors
