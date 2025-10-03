Повышение утильсбора ударило водителей в самом неожиданном месте

Фото: UnsplashРанее мы писали, что Минпромторг РФ предложил новую схему расчета утильсбора для авто мощнее 160 л.с., которая повлечет сильное удорожание таких машин. Норматив еще не вступил в силу, но уже вовсю используется СМИ и мошенниками: одни занимаются расчетами по новому предполагаемому тарифу, а другие используют этот инфоповод, чтобы развести водителей на большие деньги.
Мошенники превратили новость о повышении утильсбора на автомобили в новую схему обмана российских водителей. Об этом пишет Quto.
Мошенники превратили новость о повышении утильсбора на автомобили в новую схему обмана российских водителей. Об этом пишет Quto.
Разводилы создают фейковые сайты «посредников» по импорту и продаже автомобилей со сниженным утильсбором — то есть, по цене дешевле, чем обычно — и заманивают всех, кто хочет поскорее купить машину и не переплатить. С клюнувшей жертвой связываются по видеосвязи с использованием дипфейка, показывают несуществующий автомобиль и получают предоплату.