Повышение утильсбора ударило водителей в самом неожиданном месте

Олег

Мошенники превратили новость о повышении утильсбора на автомобили в новую схему обмана российских водителей. Об этом пишет Quto.

Ранее мы писали, что Минпромторг РФ предложил новую схему расчета утильсбора для авто мощнее 160 л.с., которая повлечет сильное удорожание таких машин. Норматив еще не вступил в силу, но уже вовсю используется СМИ и мошенниками: одни занимаются расчетами по новому предполагаемому тарифу, а другие используют этот инфоповод, чтобы развести водителей на большие деньги.

Разводилы создают фейковые сайты «посредников» по импорту и продаже автомобилей со сниженным утильсбором — то есть, по цене дешевле, чем обычно — и заманивают всех, кто хочет поскорее купить машину и не переплатить. С клюнувшей жертвой связываются по видеосвязи с использованием дипфейка, показывают несуществующий автомобиль и получают предоплату. 

Источник:
Quto
