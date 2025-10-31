Top.Mail.Ru

Повышение утильсбора в России отложили до декабря

Фото: Pixabay

Решение принято с учетом интересов граждан РФ.

По распоряжению первого вице-премьера России Дениса Мантурова Минпромторг отложил срок вступления в силу новых правил утилизационного сбора для легковых автомобилей на месяц. Вместо 1 ноября 2025 года новые правила вступят в силу с 1 декабря. Проект постановления с обновленными сроками уже внесен в правительство РФ.

«С учетом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 л. с. уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств, принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц — с 1 декабря 2025 года», — сообщает Минпромторг РФ.

Отсрочка позволит завершить доставку автомобилей, находящиеся в пути, уточнили в министерстве.
Известия
