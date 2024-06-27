Появилась бесплатная утилита, добавляющая в macOS коронную фичу Windows

В сети рассказали о небольшом приложении, которое добавляет в Dock-панель macOS предпросмотр окон. Об этом пишет lifehacker.



Согласно источнику, речь идет об известной функции Windows, которая позволяет увидеть окно приложения в миниатюре по наведению курсора мыши на его значок в панели задач. Фича очень удобна, но на macOS её никогда не было. Даже странно, что Apple игнорирует подобную функциональность, притом, что в Safari недавно появился предпросмотр вкладок.











Небольшая Небольшая бесплатная утилита DockDoor добавляет описанную опцию на компьютеры Apple. После её запуска можно наводить курсор на значки приложений в «доке» и смотреть, что происходит в окне. Правда, есть два нюанса: в силу ограничений macOS приложение не умеет показывать миниатюры свернутых окон, а также тех, которые расположены на других рабочих пространствах. Но зато оно добавляет сочетание клавиш ctrl Tab для быстрого переключения между приложениями.