Появилась бесплатная утилита, добавляющая в macOS коронную фичу Windows

Олег

В сети рассказали о небольшом приложении, которое добавляет в Dock-панель macOS предпросмотр окон. Об этом пишет lifehacker.

Согласно источнику, речь идет об известной функции Windows, которая позволяет увидеть окно приложения в миниатюре по наведению курсора мыши на его значок в панели задач. Фича очень удобна, но на macOS её никогда не было. Даже странно, что Apple игнорирует подобную функциональность, притом, что в Safari недавно появился предпросмотр вкладок.

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macOS

Небольшая бесплатная утилита DockDoor добавляет описанную опцию на компьютеры Apple. После её запуска можно наводить курсор на значки приложений в «доке» и смотреть, что происходит в окне. Правда, есть два нюанса: в силу ограничений macOS приложение не умеет показывать миниатюры свернутых окон, а также тех, которые расположены на других рабочих пространствах. Но зато оно добавляет сочетание клавиш ctrl Tab для быстрого переключения между приложениями. 

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Источник:
lifehacker
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