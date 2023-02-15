Появилась еще одна причина покупать iPhone, а не Android-смартфон

Компания Google представила бета-версию Privacy Sandbox — функции, подобная которой уже есть в iOS. Об этом сообщает ArsTechnica.
Согласно источнику, Privacy Sandbox — это система, которая вскоре появится на всех Android-смартфонах. В теории она призвана защитить пользователя от слежки за его действиями в интернете. Речь идет о ситуации, когда вы поискали какую-то вещь в интернете, и в результате эта вещь рекламируется вам повсюду в течение определенного времени.
Apple уже внедрила подобную функцию в свою iOS, но не без трудностей: с момента релиза до появления её на iPhone прошло несколько месяцев. Компанию многие критиковали, а Facebook и сама Google даже запускали в интернете флешмобы против нововведения.
Похоже, что Google решила, что не сможет противостоять нарастающей моде на приватность данных, поэтому решила примкнуть к этому движению. Privacy Sandbox вносит изменения в то, как приложения распоряжаются данными пользователя: ранее система составляла персональный рекламный профиль владельца смартфона без привязки к другим пользователям, а теперь будет формировать его группу интересов.
Система будет отслеживать пользователей по группам их интересов, при этом каждый пользователь сможет блокировать определенные «интересы», чтобы не видеть тематическую рекламу.
Однако эксперты раскритиковали нововведение. Они говорят, что рекламный профиль всё равно будет создаваться, так как без него невозможно обойтись из-за особенностей рекламного рынка. При этом теперь Google будет еще и объединять пользователей в некие группы по интересам, что превращает инструмент для сокращения слежки в способ сбора дополнительной информации.
В сухом остатке журналисты называют Privacy Sandbox как минимум «беззубой». В отличие от инициативы Google, запрет отслеживания для приложений в iOS реально работает.
Ранее мы рассказывали, что Google готовится ограничить установку приложений из APK-файлов — судя по всему, этот «сюрприз» стоит ждать с выходом Android 14.
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