Android iPhone Телефонные мошенники

Появилась еще одна причина выбрать Android, а не iPhone

Олег

Android


Компания Google запускает новую функцию для всех пользователей Android. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, Google внесла изменения в работу штатного приложения «Телефон». Теперь смартфон сможет автоматически определять мошеннические или спам-звонки и отображать оповещение об этом прямо на экране входящего вызова. Для этого компания использует специально обученную нейросеть.

Если пользователю Android-смартфона поступает входящий звонок, который распознается как подозрительный, аватарка звонящего меняется на красный круг с восклицательным знаком, а под номером телефона отображается строка «Возможно, спам». Таким образом вы можете сразу отклонить этот звонок и не тратить на него время и нервы. 

Android

На случай ошибочных отметок Google предусматривает возможность пометить номер как «не спам» — в таком случае он больше не будет отображаться как подозрительный. Если же вы вручную пометите любой номер как спам, все входящие с него будут автоматически переадресовываться на голосовую почту и в папку спама. Ну и, разумеется, функцию можно полностью отключить при желании.

Google начала развертывание этой функции для всех пользователей, и в ближайшее время на смартфоны поступит апдейт, включающий новую фишку.

В последние пару лет в России распространились сторонние сервисы для определения спам-звонков. Такие услуги предоставляют и некоторые банки. Однако далеко не каждый хочет предоставлять доступ к своим звонкам и истории вызовов стороннему софту. Теперь же Android сможет определять спам нативно, без необходимости доверять свои данные кому-то еще. На данный момент iOS не предлагает такой возможности. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+716
Stylus
что мешает поставить десяток разных приложений из аппстора и будет тоже самое. Автор? Ты ку-ку?
26 минут назад
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catfelix
+151
catfelix
У меня на айфоне яндекс так определяет и наплевать, что сторонний сервис.
25 минут назад
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