Появилась еще одна причина выбрать Android, а не iPhone

Компания Google запускает новую функцию для всех пользователей Android. Об этом пишет Gizmochina.
Согласно источнику, Google внесла изменения в работу штатного приложения «Телефон». Теперь смартфон сможет автоматически определять мошеннические или спам-звонки и отображать оповещение об этом прямо на экране входящего вызова. Для этого компания использует специально обученную нейросеть.
Если пользователю Android-смартфона поступает входящий звонок, который распознается как подозрительный, аватарка звонящего меняется на красный круг с восклицательным знаком, а под номером телефона отображается строка «Возможно, спам». Таким образом вы можете сразу отклонить этот звонок и не тратить на него время и нервы.
На случай ошибочных отметок Google предусматривает возможность пометить номер как «не спам» — в таком случае он больше не будет отображаться как подозрительный. Если же вы вручную пометите любой номер как спам, все входящие с него будут автоматически переадресовываться на голосовую почту и в папку спама. Ну и, разумеется, функцию можно полностью отключить при желании.
Google начала развертывание этой функции для всех пользователей, и в ближайшее время на смартфоны поступит апдейт, включающий новую фишку.
В последние пару лет в России распространились сторонние сервисы для определения спам-звонков. Такие услуги предоставляют и некоторые банки. Однако далеко не каждый хочет предоставлять доступ к своим звонкам и истории вызовов стороннему софту. Теперь же Android сможет определять спам нативно, без необходимости доверять свои данные кому-то еще. На данный момент iOS не предлагает такой возможности.
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