Появилась модификация Telegram для любителей прикалываться над друзьями

Компания Voicemod, известная по разработке программ для изменения голоса, выпустила свою модификацию Telegram под названием VMgram: In Call Voice Changer. В приложение добавлены возможности, типичные для софта Voicemod.
VMgram выглядит и работает как обычный Telegram, но в приложении доступны дополнительные функции: отправка голосовых сообщений изменённым голосом и заранее сохранёнными фразами.
В VMgram есть панель звуковых эффектов, которые применяются при отправке голосовых сообщений или при совершении аудиозвонков. Доступно десять эффектов, в том числе помехи рации и изменение голоса на детский. В меню эмодзи добавлены 150 тысяч аудиофрагментов, вырезанных из мемов, рекламы и фильмов и выступлений политиков и звёзд. Эти фрагменты можно отправить собеседнику в виде голосовых сообщений.
Приложение VMgram доступно в «Play Маркете» Android-устройствам, а в будущем должно появиться в App Store для iPhone и iPad.
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