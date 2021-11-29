





Команда разработчиков из Ritm Media, которая входит в холдинг Газпром-медиа, анонсировала выход нового развлекательного приложения Yappy. Новинка выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео. В данном случае речь идет не только об удобном просмотре популярных видеороликов, но и создании креативного контента. С 29 ноября приложение Yappy становится доступным для входа на iOS и Android.Yappy станет удобной площадкой для реализации задумок любых масштабов. Широкий набор инструментов для создания и редактирования вирусных видео дополняется возможностью легко делать локальные коллаборации со своими единомышленниками или дотянуться до уровня топовых селебрити. В специальной медиа-комнате можно договориться о взаимодействии, обсудить сценарий будущего ролика, снять, отредактировать и выложить контент в каждом из аккаунтов.Пользователям станет доступна функция реюза, которая поможет увеличить виральность ролика благодаря последующему показу на сплитскрине или досняв свое дополнение к уже существующим на площадке трендам. Удобный видеоредактор подойдет профессионалам по созданию контента и новичкам. Наборы фильтров и эффектов будут пополняться и модернизироваться.При разработке в команде Ritm Media учитывали все последние тренды индустрии UGC-видеостоков, еще до официального запуска проект смог привлечь внимание медийных личностей и крупных звезд. Участие в запуске Yappy принимают Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойко и другие звезды социальных медиа. Учитывая то, что приложение только запускается, у пользователей есть возможность развиваться вместе с Yappy и занимать свободные блогерские ниши.