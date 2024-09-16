Появилась новая телеграм-тапалка SideFans по принципу DOGS. Не зайдет только ленивый

Волна мини-игр в Telegram только набирает силу, и регулярно появляются новые проекты. После триумфа тапалки DOGS, которая сначала предлагала крайне простые задания, а потом провела листинг и позволила игрокам неплохо заработать, разработчики начали выпускать похожие игры. Одной из них стала корейская тапалка SideFans от команды SideKick. Говорят, что в проекте участвует Binance.
Суть игры очень проста. Вам нужно открыть телеграм-бота по ссылке и зарегистрироваться, после чего вам дают внутриигровые токены за возраст аккаунта (в точности как у «догс»). Чтобы увеличить баланс, вам нужно выполнить десяток простейших заданий — посетить соцсети проекта, подписаться на его Telegram-канал, привязать свой кошелек и пригласить 5 друзей.
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После получения всех возможных баллов можно оставить игру в покое до самого листинга. Возможно, перед этим разработчики SideFans введут баллы за ежедневный чекин или дополнительные задания — об этом вы сможете узнать, просто изредка заглядывая в игру.
Напомним, что у Hamster Combat пройдет листинг 26 сентября, и тапалка уже открыла возможность привязать аккаунт биржи для получения токенов. Среди других телеграм-игр оптимизм вызывают также Blum и TapSwap — выход на биржу у них намечен во второй половине года, так что еще можно успеть поиграть.