Появилась онлайн-игра, которая гарантировано доведет вас до нервного тика. Ссылка внутри

Компания Neal.fun создала простую, но залипательную онлайн-игру, которая высмеивает самую глупую проблему Интернета. О ней написали в ReviewGeek.
Согласно источнику, игра получила название The Password Game. Как следует из названия, она связана с паролями, а точнее, имитирует процесс регистрации на веб-сайте. Разработчики иронично собрали в геймплей все самые дурацкие требования к паролям и «проверки на человечность», которые только можно встретить на просторах сети. Всё самое раздражающее и глупое в Интернете — в одной игре. Идеальное комбо.
Сыграть в The Password Game и попробовать удержаться от нервного срыва можно по этой ссылке. К слову, процесс местами очень забавный, так что геймплей вполне способен поднять настроение.