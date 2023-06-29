Появилась онлайн-игра, которая гарантировано доведет вас до нервного тика. Ссылка внутри

Олег

Game


Компания Neal.fun создала простую, но залипательную онлайн-игру, которая высмеивает самую глупую проблему Интернета. О ней написали в ReviewGeek.

Согласно источнику, игра получила название The Password Game. Как следует из названия, она связана с паролями, а точнее, имитирует процесс регистрации на веб-сайте. Разработчики иронично собрали в геймплей все самые дурацкие требования к паролям и «проверки на человечность», которые только можно встретить на просторах сети. Всё самое раздражающее и глупое в Интернете — в одной игре. Идеальное комбо.

Сыграть в The Password Game и попробовать удержаться от нервного срыва можно по этой ссылке. К слову, процесс местами очень забавный, так что геймплей вполне способен поднять настроение. 

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Источник:
ReviewGeek
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