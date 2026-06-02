Появилась веская причина дождаться iPhone 18 Pro, и даже не смотреть на iPhone 17 Pro сейчас

В сети появились новые подробности о будущем iPhone 18 Pro. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, Apple тестирует смартфон с увеличенной батареей, который в совокупности с новым чипом может предложить новый рекорд в плане автономности.Согласно утечке, версия iPhone 18 Pro для Китая с физическим слотом для SIM-карты получит аккумулятор примерно на 4056 мАч против 3988 мАч у iPhone 17 Pro. Американская версия с поддержкой только eSIM может получить батарею на 4288 мАч вместо 4252 мАч у предшественника. С одной стороны, прирост составит всего ~2%, но есть и другие факторы, влияющие на автономность.Ожидается, что iPhone 18 Pro будет получит первый 2-нм чип A20 Pro, который обеспечит более сниженное энергопотребление по сравнению с прошлогодним A19 Pro. Кроме того, смартфон получит модем Apple C2, что также должно положительно сказаться на энергоэффективности.Но куда более серьезный прирост достанется iPhone 18 Pro Max. Согласно инсайдам, его аккумулятор превысит 5200 мАч. Похоже, Apple установит новые рекорды автономности.Помимо увеличенной батареи, линейке iPhone 18 Pro также приписывают уменьшенный Dynamic Island, улучшенную основную камеру с переменной диафрагмой и обновленную систему управления съемкой. Официальный анонс устройств ожидается в сентябре.