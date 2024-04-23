Появилась веская причина купить iPhone вместо Android, если вы живете в России

Олег

Android


В текущем году российские пользователи Android попали под массированную кибератаку. Она стала возможна из-за введения западных санкций.

Согласно «Известиям», с начала 2024 года киберпреступники атаковали почти 20 миллионов пользователей Android в России через поддельные банковские приложения. Дело в том, что после введения антироссийских санкций многие необходимые в РФ приложения пропали из Google Play Store, и пользователи смартфонов начали искать их «на стороне». В попытках скачать утилиты люди сплошь и рядом натыкаются на поддельные приложения и сливают личные данные.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Наиболее распространенными эксперты, опрошенные «Известиями», называют трояны Dwphon и Mamont (ироничное наименование). Оба эксплойта при попадании на Android-смартфон могут собирать информацию о нем, его владельце и установленных приложениях, а также подгружать зараженное ПО без ведома пользователя. При этом Mamont еще и умеет похищать СМС-сообщения, в которых приходят одноразовые коды для авторизации в любых сервисах и банковских аккаунтах.

Напомним, что подобные атаки невозможны в случае с iPhone: поскольку прямая установка IPA-пакетов в iOS запрещена, пользователи могут либо «вытащить» приложение из App Store с помощью нашего крутейшего гайда, либо использовать веб-приложения. Оба варианта одинаково безопасны. 

11
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Известия
Cсылки по теме:
На Android-смартфоны приходит киллер-фича из iPhone 15 Pro. Любители YouTube будут рады
На Android всплыл очень неприятный баг
Google запустила аналог Локатора Apple для Android

Рекомендации

Рекомендации

Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay
Таксистов уличили в махинациях с ценами. Вот почему поездки такие дорогие
В России изменятся правила пользования услугами сотовой связи
Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3582
kardigan
Что то вроде таких приложений попадают и в ап стори! Недавно совсем про Сбер было😂
Сегодня в 14:33
#
+7
AccorD757
Увольте Воронина!!! Этот балбес вообще заголовки писать не умеет🤦‍♂️
час назад в 17:38
#