Появилась веская причина купить iPhone вместо Android, если вы живете в России



В текущем году российские пользователи Android попали под массированную кибератаку. Она стала возможна из-за введения западных санкций.



Согласно «Известиям», с начала 2024 года киберпреступники атаковали почти 20 миллионов пользователей Android в России через поддельные банковские приложения. Дело в том, что после введения антироссийских санкций многие необходимые в РФ приложения пропали из Google Play Store, и пользователи смартфонов начали искать их «на стороне». В попытках скачать утилиты люди сплошь и рядом натыкаются на поддельные приложения и сливают личные данные.







Наиболее распространенными эксперты, опрошенные «Известиями», называют трояны Dwphon и Mamont (ироничное наименование). Оба эксплойта при попадании на Android-смартфон могут собирать информацию о нем, его владельце и установленных приложениях, а также подгружать зараженное ПО без ведома пользователя. При этом Mamont еще и умеет похищать СМС-сообщения, в которых приходят одноразовые коды для авторизации в любых сервисах и банковских аккаунтах.



Напомним, что подобные атаки невозможны в случае с iPhone: поскольку прямая установка IPA-пакетов в iOS запрещена, пользователи могут либо Наиболее распространенными эксперты, опрошенные «Известиями», называют трояны Dwphon и Mamont (ироничное наименование). Оба эксплойта при попадании на Android-смартфон могут собирать информацию о нем, его владельце и установленных приложениях, а также подгружать зараженное ПО без ведома пользователя. При этом Mamont еще и умеет похищать СМС-сообщения, в которых приходят одноразовые коды для авторизации в любых сервисах и банковских аккаунтах.Напомним, что подобные атаки невозможны в случае с iPhone: поскольку прямая установка IPA-пакетов в iOS запрещена, пользователи могут либо «вытащить» приложение из App Store с помощью нашего крутейшего гайда , либо использовать веб-приложения. Оба варианта одинаково безопасны.