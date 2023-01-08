Появилась веская причина навсегда отказаться от Windows 8.1

Компания Microsoft анонсировала последнее обновление для Windows 8.1. Об этом сообщает ghacks.net.
Ранее мы уже сообщали, что Windows 8.1 скоро перестанет поддерживаться и пользоваться ею будет небезопасно. Даже Google анонсировала прекращение поддержки этой ОС в своем браузере Chrome. Теперь же стало известно, что Microsoft готовит последнее обновление для Windows 8.1 перед полным завершением её поддержки.
Согласно источнику, в ближайший вторник пользователи Windows 8.1 получат свой последний официальный апдейт. Он будет содержать финальные исправления и патчи безопасности от Microsoft, исправляющие известные на текущий момент угрозы и уязвимости. Больше никаких обновлений для этой версии ОС не будет; это значит, что новые уязвимости навсегда останутся неисправленными, а значит пользоваться этой Windows будет опасно для ваших личных данных. Напомним, что дыры в безопасности могут использоваться не только для похищения личной информации, но и для слежки за пользователями.
После окончания поддержки Windows 8.1 есть смысл перейти на более новые сборки, например, Windows 10 или 11. Если у вас установлена лицензионная система, обновление будет бесплатным.