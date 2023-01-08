Windows 8.1 Windows

Появилась веская причина навсегда отказаться от Windows 8.1

Олег

Windows 8.1


Компания Microsoft анонсировала последнее обновление для Windows 8.1. Об этом сообщает ghacks.net.

Ранее мы уже сообщали, что Windows 8.1 скоро перестанет поддерживаться и пользоваться ею будет небезопасно. Даже Google анонсировала прекращение поддержки этой ОС в своем браузере Chrome. Теперь же стало известно, что Microsoft готовит последнее обновление для Windows 8.1 перед полным завершением её поддержки.

Согласно источнику, в ближайший вторник пользователи Windows 8.1 получат свой последний официальный апдейт. Он будет содержать финальные исправления и патчи безопасности от Microsoft, исправляющие известные на текущий момент угрозы и уязвимости. Больше никаких обновлений для этой версии ОС не будет; это значит, что новые уязвимости навсегда останутся неисправленными, а значит пользоваться этой Windows будет опасно для ваших личных данных. Напомним, что дыры в безопасности могут использоваться не только для похищения личной информации, но и для слежки за пользователями.

После окончания поддержки Windows 8.1 есть смысл перейти на более новые сборки, например, Windows 10 или 11. Если у вас установлена лицензионная система, обновление будет бесплатным. 

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Источник:
Ghacks.net
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Комментарии

Дмитрий Павлов
+116
Дмитрий Павлов
У меня 8,1 на стареньком ноуте стоит. Которому 10 лет, как и этой винде. Так и быть им вместе, пока ноут не накроется)
Вчера в 14:47
#
Dmitriy
+337
Dmitriy
для кучи не очень свежего железа win8 embedded — очень неплохой вариант.
Вчера в 16:39
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+4491
Carter_Mayers
После установки десятой винды на не самый свежий ноут, решил навсегда отказаться от этого уныния. Через год или полтора и десятку убьют в угоду Windows 11. Ни ноутом, ни компом вообще практически не пользуюсь (максимум пару раз в год включаю). Дальше только Mac OS и ничего более, больно от всех этих косяков с обновами и вообще от Винды. Вот что у Майков получатся шикарно, так это Xbox. Всё остальное лесом, банально не приятно пользоваться всеми этими ASUS, Acer и т.д. Не чувствуется что это хорошая и дорогая вещь, даже если они и стоят от сотки и больше
Вчера в 17:40
#
tellurian
+4913
tellurian
Давно пора. 8.1 полное недоразумение
Вчера в 19:56
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