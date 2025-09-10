Появилась веская причина не покупать AirPods Pro 3







На презентации iPhone 17 компания Apple официально заявила, что новые На презентации iPhone 17 компания Apple официально заявила, что новые AirPods Pro 3 работают на 2 часа дольше, чем AirPods Pro 2. Но о самом важном нюансе на ивенте умолчали.

Загвоздка заключается в том, что общее время работы AirPods Pro 3 на самом деле меньше. Apple заявляет, что с учётом зарядного футляра AirPods Pro 3 работают 24 часа, в то время как AirPods Pro 2 работают 30 часов. Это просто ужасное сокращение общей автономности на 20%.По какой-то непонятной причине Apple оснастила кейс для AirPods Pro 3 аккумулятором меньшей ёмкости, хотя габариты остались прежними. Единственное логичное объяснение — переход на чип U2 для поиска через «Локатор», который, возможно, потребляет больше энергии или физически больше предшественника. Пока это всего лишь догадки.Отсюда вытекает второй более существенный минус — кейс быстрее придёт в негодность, поскольку его придется чаще заряжать. Соответственно, Apple так сможет чуть раньше подтолкнуть пользователей на покупку новых наушников.Теперь ждём старта продаж, чтобы сравнить автономность AirPods Pro 3 вживую.