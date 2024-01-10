Появилась веская причина отказаться от голосовых сообщений как можно скорее



В рунете распространяется новая мошенническая схема, основанная на поддельных голосовых сообщениях. О ней пишет Forbes.



Согласно источнику, мошенники научились использовать генеративные нейросети, чтобы подделывать голоса людей и вымогать деньги от их имени. Сначала разводила взламывает чужой аккаунт в мессенджере или соцсети, а потом отправляет аудиофайл с просьбой занять денег в личные сообщения друзьям или контактам жертвы.







Чтобы точнее скопировать голос владельца аккаунта, мошенники пользуются уже имеющимися в чатах его голосовыми сообщениями. Они загружают их в ИИ, и дают нейросети задание надиктовать нужный им текст голосом жертвы. Полученное аудио улетает ничего не подозревающим людям и вводит их в заблуждение.



Защититься от этой схемы можно несколькими способами. Прежде всего, установите двухфакторную аутентификацию на все свои мессенджеры и соцсети. Если вы любите общаться «голосовыми», то не оставляйте их в чатах, а сразу удаляйте, или же установите для них самоуничтожение. А еще, как вариант, можно постараться использовать голосовые сообщения как можно реже или вовсе отказаться от них.