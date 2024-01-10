Появилась веская причина отказаться от голосовых сообщений как можно скорее

Олег

Мошенница


В рунете распространяется новая мошенническая схема, основанная на поддельных голосовых сообщениях. О ней пишет Forbes.

Согласно источнику, мошенники научились использовать генеративные нейросети, чтобы подделывать голоса людей и вымогать деньги от их имени. Сначала разводила взламывает чужой аккаунт в мессенджере или соцсети, а потом отправляет аудиофайл с просьбой занять денег в личные сообщения друзьям или контактам жертвы.

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Чтобы точнее скопировать голос владельца аккаунта, мошенники пользуются уже имеющимися в чатах его голосовыми сообщениями. Они загружают их в ИИ, и дают нейросети задание надиктовать нужный им текст голосом жертвы. Полученное аудио улетает ничего не подозревающим людям и вводит их в заблуждение.

Защититься от этой схемы можно несколькими способами. Прежде всего, установите двухфакторную аутентификацию на все свои мессенджеры и соцсети. Если вы любите общаться «голосовыми», то не оставляйте их в чатах, а сразу удаляйте, или же установите для них самоуничтожение. А еще, как вариант, можно постараться использовать голосовые сообщения как можно реже или вовсе отказаться от них. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

kardigan
+3403
kardigan
А реквизиты и фамилии при переводе они тоже подделывают?
Я например всегда проверяю фамилию и инициалы прежде чем нажать на окончательный перевод.
Сегодня в 16:19
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+104
samych
Наверное не «занять денег», а одолжить денег?
4 минуты назад
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