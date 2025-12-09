Появилась веская причина перейти с Android на iPhone

Компании Google и Apple вместе работают над новым механизмом передачи данных между iOS и Android. Об этом пишет MacRumors.
Google уже выпустила закрытую бета-версию Android Canary, которая содержит новый механизм миграции, а Apple сделает это в предстоящей бета-версии iOS 26. Фича предложит «больше функциональных возможностей» и поддержку передачи типов данных, которые невозможно передать с помощью текущих инструментов. Это отличная новость для тех, кто давно хочет попробовать iPhone, но беспокоится за перенос своих данных с Android. Либо наоборот.