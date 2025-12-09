Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Появилась веская причина перейти с Android на iPhone

Олег
Android vs iOS

Компании Google и Apple вместе работают над новым механизмом передачи данных между iOS и Android. Об этом пишет MacRumors.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Похоже, Apple не держит обиду на Google за недавнюю инициативу с AirDrop, потому что прямо сейчас корпорации работают над новым инструментом для миграции между iOS и Android. Он будет встроен в обе системы, заменит существующие приложения «Переход на iOS» и «Переключение на Android» и станет гораздо функциональнее, чем они.

Google уже выпустила закрытую бета-версию Android Canary, которая содержит новый механизм миграции, а Apple сделает это в предстоящей бета-версии iOS 26. Фича предложит «больше функциональных возможностей» и поддержку передачи типов данных, которые невозможно передать с помощью текущих инструментов. Это отличная новость для тех, кто давно хочет попробовать iPhone, но беспокоится за перенос своих данных с Android. Либо наоборот. 

5
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как включить ключ доступа в Telegram вместо кодов по СМС и email
Использовать Face ID в банковских приложениях опасно? Киберполиция рассказала, правда ли это
Крутейшая опция из iOS наконец пришла на Android

Рекомендации

Рекомендации

«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее
Стив был неправ: этот девайс не нужен буквально никому, но вы всё равно его купите
«Ростелеком» перестал работать по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+303
acinatnas
Такая себе причина.
Сегодня в 09:37
#
Anatoly076
+388
Anatoly076
Лично я (субъективно конечно же), не представляю себе причин, которые могли бы меня сдерживать от перехода от смартфона к смартфону или с ОС на ОС. Что такого может быть на смартфоне, что вот «опасно» переносить?
Копируешь все медиа на ПК — заодно надежнее будет и память почистить. Приложения нафиг все сносишь и через телефон и смс подтверждаешь входы — заодно и пароли все «освежить». И все, погнали!

Что там такого может быть «гвоздем приколочено»?! 🤔😊😊😊
2 часа назад в 09:58
#
wetwet
+880
wetwet
нет такой причины
час назад в 11:13
#
Yuri Konst
+184
Yuri Konst
Не поверите — никогда уже не перейду)
36 минут назад
#