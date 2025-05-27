Появилась веская причина покупать новый iPhone каждый год







Авторитетный инсайдер под ником Digital Chat Station поделился информацией о том, что Авторитетный инсайдер под ником Digital Chat Station поделился информацией о том, что Apple готовится ежегодно вносить существенные изменения в дизайн новых iPhone в течение следующих трёх поколений. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Согласно утечкам из китайской цепочки поставок, Apple планирует провести ряд поэтапных изменений промышленного дизайна, затрагивающих различные части ‌iPhone‌ в течение трёх лет: 2025, 2026 и 2027. Сообщается, что изменения коснутся блока камер, фронтальных компонентов и, в конечном итоге, полного избавления от видимых датчиков.Ожидается, что iPhone 17, который выйдет осенью, станет первым в этой серии изменений дизайна. В этом поколении Apple изменит дизайн задней панели. Утечка описывает переход к «горизонтальному большому матричному декоративному компоненту линзы». Это изменение станет первым крупным обновлением модуля задней камеры iPhone с момента выхода iPhone 11 Pro.Уже в 2026 году Apple уберет Dynamic Island, заменив его одним круглым вырезом под селфи-камеру, а датчики Face ID будут скрыты под дисплеем. А к 2027 году компания выпустит юбилейный iPhone со сплошным экраном без видимых вырезов, отверстий или выемок любого рода.