Появилась веская причина покупать новый iPhone каждый год

Фархад

iPhone

Авторитетный инсайдер под ником Digital Chat Station поделился информацией о том, что Apple готовится ежегодно вносить существенные изменения в дизайн новых iPhone в течение следующих трёх поколений.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно утечкам из китайской цепочки поставок, Apple планирует провести ряд поэтапных изменений промышленного дизайна, затрагивающих различные части ‌iPhone‌ в течение трёх лет: 2025, 2026 и 2027. Сообщается, что изменения коснутся блока камер, фронтальных компонентов и, в конечном итоге, полного избавления от видимых датчиков.

Ожидается, что iPhone 17, который выйдет осенью, станет первым в этой серии изменений дизайна. В этом поколении Apple изменит дизайн задней панели. Утечка описывает переход к «горизонтальному большому матричному декоративному компоненту линзы». Это изменение станет первым крупным обновлением модуля задней камеры iPhone с момента выхода iPhone 11 Pro.

Уже в 2026 году Apple уберет Dynamic Island, заменив его одним круглым вырезом под селфи-камеру, а датчики Face ID будут скрыты под дисплеем. А к 2027 году компания выпустит юбилейный iPhone со сплошным экраном без видимых вырезов, отверстий или выемок любого рода.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Директор Nothing назвал главный минус Apple и iPhone в 2025-м. Попробуйте не согласиться
Посмотрите, какой мимимишный! Вышел Pico-mac-nano — рабочая копия Macintosh высотой всего 6 см
MacBook Pro мог получить чип M3 Ultra

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+276
YABLOKOFON
Ушла эпоха теперь дыра как на андроидах будет
Вчера в 19:42
#
+73
arnikrock
Скорее бы, Apple !!!!!
Вчера в 20:25
#