Появилась веская причина покупать новый iPhone каждый год

Авторитетный инсайдер под ником Digital Chat Station поделился информацией о том, что Apple готовится ежегодно вносить существенные изменения в дизайн новых iPhone в течение следующих трёх поколений.
Ожидается, что iPhone 17, который выйдет осенью, станет первым в этой серии изменений дизайна. В этом поколении Apple изменит дизайн задней панели. Утечка описывает переход к «горизонтальному большому матричному декоративному компоненту линзы». Это изменение станет первым крупным обновлением модуля задней камеры iPhone с момента выхода iPhone 11 Pro.
Уже в 2026 году Apple уберет Dynamic Island, заменив его одним круглым вырезом под селфи-камеру, а датчики Face ID будут скрыты под дисплеем. А к 2027 году компания выпустит юбилейный iPhone со сплошным экраном без видимых вырезов, отверстий или выемок любого рода.
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