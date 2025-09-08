Появилась веская причина скачать себе мессенджер MAX и регулярно туда заглядывать



Президент России Владимир Путин завел официальный канал в национальном мессенджере. Об этом пишет РБК. Президент России Владимир Путин завел официальный канал в национальном мессенджере. Об этом пишет РБК. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Официальный канал президента России сегодня начинает работать также и в мессенджере Max. … Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной».



Сейчас новости, связанные с деятельностью Президента, можно прочесть в Telegram-канале Кремля. Но многим, наверняка, всё равно захочется посмотреть, какой контент будет выкладываться в «Максе», однако сделать это без установки Max не удастся. Более того, есть шанс, что в ближайшее время власти прекратят вести канал в зарубежном мессенджере и оставят только Max.

