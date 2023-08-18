Появилась веская причина забыть про Windows и купить компьютер с другой ОС

Олег

Windows


В Windows обнаружена очередная уязвимость, которая грозит полной потерей доступа к ПК и личным данным. О ней пишет xaker.ru.

Согласно источнику, эксплойт получил название NoFilter. Он пригодится злоумышленникам, которые ранее уже получили повышенные права доступа с помощью удаленного взлома, но не могут полностью завладеть системой. Эксплойт NoFilter базируется на штатной системе Windows Filtering Platform, которая должна защищать пользователя.

При использовании NoFilter хакер получает наивысшие права доступа — от «Администратора» переходит на уровень SYSTEM. Дальше он может делать с компьютером всё что угодно; система предоставляет ему полный доступ и не препятствует в его черных делах. При этом атака ничем не привлекает внимание пользователя и не оставляет следов или логов.

Довольно показательно, что новые эксплойты в Windows можно найти даже исследовав нативные компоненты системы, которые априори должны быть защищены, а некоторые из них сами задумывались как защитные. 

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Источник:
xaker.ru
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