Появилась веская причина забыть про Windows и купить компьютер с другой ОС



В Windows обнаружена очередная уязвимость, которая грозит полной потерей доступа к ПК и личным данным. О ней пишет xaker.ru.



Согласно источнику, эксплойт получил название NoFilter. Он пригодится злоумышленникам, которые ранее уже получили повышенные права доступа с помощью удаленного взлома, но не могут полностью завладеть системой. Эксплойт NoFilter базируется на штатной системе Windows Filtering Platform, которая должна защищать пользователя.



При использовании NoFilter хакер получает наивысшие права доступа — от «Администратора» переходит на уровень SYSTEM. Дальше он может делать с компьютером всё что угодно; система предоставляет ему полный доступ и не препятствует в его черных делах. При этом атака ничем не привлекает внимание пользователя и не оставляет следов или логов.



Довольно показательно, что новые эксплойты в Windows можно найти даже исследовав нативные компоненты системы, которые априори должны быть защищены, а некоторые из них сами задумывались как защитные.