Появилась замена важнейшему российскому iOS-приложению

Олег

Apple


«Российские железные дорогие» запустили веб-приложение для пассажиров с iPhone. Об этом пишет ТАСС.

Официальное iOS-приложение РЖД было удалено из Apple App Store довольно давно, что создало неудобства россиянам, которые регулярно пользовались железнодорожным сообщением. С помощью утилиты можно было покупать и предъявлять билеты, вносить корректировки, пользоваться бонусной программой и даже оформлять возврат билетов. Теперь все эти возможности возвращаются на iPhone в ином виде.

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РЖД объявила о запуске браузерного PWA-приложения, которое работает аналогично полноценной утилите из App Store. Компания сохранила всю необходимую функциональность, так что дожидаться выхода замаскированного приложения в магазине Apple необязательно. Чтобы создать PWA-приложение на iPhone, нужно посетить сайт ticket.rzd.ru, нажать кнопку «Поделиться», а потом «На экран Домой». 

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Источник:
ТАСС
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