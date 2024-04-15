Появилась замена важнейшему российскому iOS-приложению



«Российские железные дорогие» запустили веб-приложение для пассажиров с iPhone. Об этом пишет ТАСС.



Официальное iOS-приложение РЖД было удалено из Apple App Store довольно давно, что создало неудобства россиянам, которые регулярно пользовались железнодорожным сообщением. С помощью утилиты можно было покупать и предъявлять билеты, вносить корректировки, пользоваться бонусной программой и даже оформлять возврат билетов. Теперь все эти возможности возвращаются на iPhone в ином виде.







РЖД объявила о запуске браузерного PWA-приложения, которое работает аналогично полноценной утилите из App Store. Компания сохранила всю необходимую функциональность, так что дожидаться выхода замаскированного приложения в магазине Apple необязательно. Чтобы создать PWA-приложение на iPhone, нужно посетить сайт ticket.rzd.ru, нажать кнопку «Поделиться», а потом «На экран Домой».