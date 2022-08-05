iPhone 14 Утечки

Появились 5 подробностей об iPhone 14, которые точно вас удивят

Олег

iPhone 14


В сети появились новые подробности о будущем модельном ряде iPhone 14. О них рассказал зарубежный ресурс MacRumors.

Компания Apple представит свои новые iPhone уже совсем скоро — до сентября осталось меньше месяца. В преддверие презентации утечек и новых данных о будущих девайсах становится гораздо больше.

1. Система охлаждения

С каждым годом SoC в iPhone становится всё более производительным. Для Apple это подразумевает не только повышенную стоимость чипа, но и повышенный нагрев, ведь физику никто не отменял.

По слухам, будущие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат новый тип охлаждения — тепловая система с испарительной камерой. Это поможет охладить свежий чип Apple A16 Bionic, который должен стать еще производительнее по сравнению с А15.

2. Основная камера 

iPhone 14 Pro

Более ранние утечки сообщали нам, что Apple разместит очень большой сенсор камеры в Pro-версиях iPhone 14. Сообщается, что он будет на 57% больше, чем сенсор iPhone 13 Pro Max — его размер составит 1/1,3 дюйма.

В теории увеличенный сенсор позволит делать более качественные фото с повышенной резкостью. Кроме того, светочувствительность камеры тоже возрастет. Говорят, что сверхширокоугольная камера впервые в истории iPhone станет 48-мегапиксельной.

3. Селфи-камера

В 2022 году Apple уделит особое внимание фронтальной камере в iPhone 14. Она получит много улучшений, как по качеству снимков, так и функционально.

Инсайдеры утверждают, что диафрагма новой фронталки расширится до f/1,9 — для сравнения, в iPhone 13 она составляет 2,2. Кроме того, улучшится автофокусировка.

4. SIM-карта 

iPhone 14 Pro

Самые смелые инсайдеры говорят, что iPhone 14 может лишиться порта для физической SIM-карты. Вместо этого смартфон будет работать с eSIM — начиная с iPhone 13 уже можно использовать два профиля eSIM одновременно.

Отмечается, что отказ от SIM-слота может быть постепенным, и затронет не все страны. С другой стороны, вряд ли есть смысл выпускать две версии — со слотом и без него. Ранее мы рассказали, как обстоят дела с eSIM в России.

5. Внутреннее хранилище

В 2021 году iPhone 13 Pro Max стал прорывным смартфоном в плане внутреннего хранилища: впервые в истории Apple смартфон получил версию с накопителем в 1 ТБ.

В этом году Apple может пойти еще дальше — по слухам, iPhone 14 Pro Max сможет предложить покупателям 2 ТБ памяти, что станет новым рекордом для компании.

А чего вы ждете от iPhone 14? Поделитесь в комментариях. 



13
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Раскрыта цена будущего iPhone 14
Раскрыта странная и неожиданная подробность об iPhone 14
Долгожданное нововведение в iPhone 14 Pro наконец подтверждено
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

WhatsApp наконец круто прокачали — этого ждали многие
AliExpress тотально подешевел для россиян. Можно закупаться
9 новых обоев для ваших гаджетов
Как заставить Apple Pay в России не отключаться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–2
Petro Danilchenko
Почему вы воруете статьи с американских ресурсов и даже не указываете источник? 😂😂😂
Сегодня в 11:37
#
S.T.A.L.K.E.R.
+547
S.T.A.L.K.E.R. Олег Воронин
В таком случае, почему в приложении нет ни слова про источник?! Угадывать должны ?! 🤔🤔🤔
2 часа назад в 12:32
#
kardigan
+2652
kardigan Petro Danilchenko
О них рассказал зарубежный ресурс MacRumors.
Начало статьи.
40 минут назад
#
+119
Teenzet
Чего же мы ждем от четырки… сложно… может, работающий NFS и возможность оплаты телефоном
час назад в 12:57
#
Купить рекламу