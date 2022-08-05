Появились 5 подробностей об iPhone 14, которые точно вас удивят

1. Система охлаждения

2. Основная камера



3. Селфи-камера

4. SIM-карта



5. Внутреннее хранилище

В сети появились новые подробности о будущем модельном ряде iPhone 14. О них рассказал зарубежный ресурс MacRumors.Компания Apple представит свои новые iPhone уже совсем скоро — до сентября осталось меньше месяца. В преддверие презентации утечек и новых данных о будущих девайсах становится гораздо больше.С каждым годом SoC в iPhone становится всё более производительным. Для Apple это подразумевает не только повышенную стоимость чипа, но и повышенный нагрев, ведь физику никто не отменял.По слухам, будущие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат новый тип охлаждения — тепловая система с испарительной камерой. Это поможет охладить свежий чип Apple A16 Bionic, который должен стать еще производительнее по сравнению с А15.Более ранние утечки сообщали нам, что Apple разместит очень большой сенсор камеры в Pro-версиях iPhone 14. Сообщается, что он будет на 57% больше, чем сенсор iPhone 13 Pro Max — его размер составит 1/1,3 дюйма.В теории увеличенный сенсор позволит делать более качественные фото с повышенной резкостью. Кроме того, светочувствительность камеры тоже возрастет. Говорят, что сверхширокоугольная камера впервые в истории iPhone станет 48-мегапиксельной.В 2022 году Apple уделит особое внимание фронтальной камере в iPhone 14. Она получит много улучшений, как по качеству снимков, так и функционально.Инсайдеры утверждают, что диафрагма новой фронталки расширится до f/1,9 — для сравнения, в iPhone 13 она составляет 2,2. Кроме того, улучшится автофокусировка.Самые смелые инсайдеры говорят, что iPhone 14 может лишиться порта для физической SIM-карты. Вместо этого смартфон будет работать с eSIM — начиная с iPhone 13 уже можно использовать два профиля eSIM одновременно.Отмечается, что отказ от SIM-слота может быть постепенным, и затронет не все страны. С другой стороны, вряд ли есть смысл выпускать две версии — со слотом и без него. Ранее мы рассказали, как обстоят дела с eSIM в России.В 2021 году iPhone 13 Pro Max стал прорывным смартфоном в плане внутреннего хранилища: впервые в истории Apple смартфон получил версию с накопителем в 1 ТБ.В этом году Apple может пойти еще дальше — по слухам, iPhone 14 Pro Max сможет предложить покупателям 2 ТБ памяти, что станет новым рекордом для компании.А чего вы ждете от iPhone 14? Поделитесь в комментариях.