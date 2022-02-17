Компания Honor анонсировала свои новые беспроводные наушники Earbuds 3 Pro, которые первыми в мире получат электронный термометр. Об этом рассказал азиатский ресурс ITHome.Презентация Honor пройдет в рамках будущей выставки MWC 2022, которая запланирована на 28 февраля. В преддверии этого мероприятия компания опубликовала тизер, который демонстрирует будущие наушники Earbuds 3 Pro, а также называет их главные фишки. Среди прочего, эти наушники смогут измерять температуру тела пользователя и собирать эти данные в специальный софт, посвященный отслеживанию здоровья.Ранее в сети уже появлялись инсайды относительно будущих Apple AirPods — аналитики говорили, что компания собирается встроить термометр в AirPods Pro 2. Если верить утечкам, то информация о температуре тела объединялась бы в iPhone с другими показателями самочувствия владельца устройств, после чего алгоритм анализировал бы их и предупреждал о критических изменениях в состоянии здоровья. Но пока AirPods Pro 2 еще не вышли и в последних утечках информации об измерении температуры больше нет.В этом случае китайский вендор опередит Apple и выпустит новую технологию раньше нее. Впрочем, не исключено, что «яблочная» компания учтет все ошибки Honor и позже выпустит AirPods Pro 2 с термометром, которые будут работать лучше этой новинки.