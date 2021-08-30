Уже через пару недель Apple покажет свой новый iPhone 13. О нём была масса слухов, и новые утечки продолжаются. Очередные предполагаемые апдейты в будущей линейке iPhone собрали в MacRumors.
Новые цвета корпуса
Согласно источнику, Apple готовит две новые расцветки своих смартфонов. В частности, это глубокий черный матовый цвет в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — он придет на замену графитовому оттенку. Кроме того, инсайдер Макс Вайнбах сообщает, что мы можем увидеть еще и так называемый «бронзовый» цвет — по его словам, это будет не новая расцветка, а модификация текущего «золотого» цвета.
Стоит отметить, что в 2020-м году слова Макса Вайнбаха о совершенно новом iPhone 12 в темно-синем цвете оказались правдой.
Обновленная система микрофонов
Что-то подобное уже применяется в фирменных «яблочных» AirPods — это технология «направленных микрофонов». Иными словами, iPhone будет определять направление основного источника звука (например, речь отдельного человека) и усиливать чувствительность для диапазона этого звука, при этом приглушая все остальные.
В AirPods эта система тестируется, чтобы помочь людям с нарушениями слуха. А в iPhone «направленные микрофоны» будут задействованы при общении и видеозаписи.
Усиленные магниты MagSafe
После анонса фирменного магнитного кошелька для iPhone многие российские и зарубежные блогеры жаловались, что он держится на спинке iPhone 12 очень слабо и владелец рискует потерять его вместе с содержимым.
Возможно, причина кроется не в самом кошельке, а в силе магнитов, встроенных в iPhone. Поэтому Apple может установить усиленные магниты в свежую линейку смартфонов, чтобы любые аксессуары держались лучше.
Режим «звездного неба»
Это нововведение порадует любителей фотографии. Инсайдеры утверждают, что Apple может привнести в iOS режим астрофотографии «Звездное небо», который при помощи искусственного интеллекта будет выбирать наилучшие настройки для таких фото, и совершать необходимую постобработку.
Ранее мы рассказали о том, что в Китае уже выпустили копию Apple Watch Series 7, основанную на утечках.
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