Появились первые результаты тестов MacBook Pro с чипом M3

Фархад
Apple

В базе синтетических тестов производительности Geekbench 6 появились первые замеры базового чипа M3, который используется в новых iMac и самом доступном MacBook Pro.

Новый чип M3 набрал 3000 и 11 700 баллов в одноядерных и многоядерных тестах. Для сравнения базовый M2 набирает 2600 и 9700, соответственно. Таким образом, новый процессор M3 действительно на 20% быстрее предшественника, как и заявила Apple на своём мероприятии «Scary Fast».

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Напомним, стандартный чип M3 получил 8-ядерный процессор, 10-ядерный графический процессор и поддержку до 24 ГБ объединённой оперативной памяти.

Теперь ждём результаты более дорогих чипов M3 Pro и M3 Max.
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Источник:
MacRumors
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