Появились результаты тестирования самого крутого Mac в истории

Олег

Mac Pro

Фото: MacRumors

В сети появились результаты тестирования обновленного Mac Pro. Об этом пишет MacRumors.

Напомним, что Mac Pro был обновлен на WWDC 5 июня 2023 года. Apple установила в него чип Silicon M2 Ultra вместо Intel Xeon, оставив прежними габариты компьютера и его внешний вид. Похоже, что кто-то уже успел «прогнать» новинку в Geekbench 6 — в базе бенчмарка появились результаты его производительности, и они впечатляют.

Согласно источнику, новый Mac Pro 2023 в базовой конфигурации стоимостью $6 999 набрал 2794 балла в одноядерном тесте и рекордные 21 453 балла в многоядерном. Это в два с лишним раза больше, чем у Mac Pro 2019 с 28-ядерным процессором Intel Xeon W за $12 999.

Mac Pro

Любопытно, что несколько дней назад появились результаты тестов обновленного Mac Studio с чипом M2 Ultra, и цифры оказались практически идентичными. Если учитывать, что Mac Pro не поддерживает сторонние видеокарты, то вопрос о целесообразности его существования до сих пор открыт. 

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Источник:
MacRumors
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