Появилось объяснение, почему в России не работает множество сайтов

Александр



С начала июня 2025 года многие жители РФ стали замечать, что некоторые сайты (особенно иностранные) грузятся очень медленно или не открываются полностью. Выяснилось, что это связано с действиями российских интернет-провайдеров, которые искусственно ограничивают доступ сайтам, которые пользуются сервисами компании Cloudflare.

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Cloudflare — американская компания, которая помогает сайтам работать быстрее и защищает их от хакерских атак. Её используют миллионы сайтов по всему миру, включая популярные сервисы вроде Twitch, Spotify, Amazon. В России через Cloudflare работает примерно треть сайтов. К середине июня трафик Cloudflare упал в РФ примерно на 50%.

«Поскольку регулирование осуществляется местными интернет-провайдерами, то это находится вне контроля Cloudflare, и в настоящее время мы не можем восстановить надежный и высокопроизводительный доступ к продуктам Cloudflare и защищенным веб-сайтам для российских пользователей законным путем», — заявили в Cloudflare.

Провайдеры пропускают только первые 16 КБ данных с сайтов, защищенных Cloudflare. Этого хватает, чтобы началась загрузка страницы (может показаться заголовок или часть картинки), но основное содержимое — текст, фото, видео — уже не грузится. 

Cloudflare не может никак это исправить. Компания заявляет: ограничения вводятся внутри России самими провайдерами по указанию регуляторов. Cloudflare не получала официальных разъяснений от российских властей и технически не может обойти эти блокировки со своей стороны.

Роскомнадзор официально отрицает массовые ограничения и утверждает, что проблемы вызваны «техническими неполадками у зарубежных компаний». Ведомство советует переносить сайты на российские сервисы (например, G-Core Labs или CDNvideo).

Эксперты утверждают, что Роскомнадзор борется с технологией шифрования TLS ECH от Cloudflare, считая её способом обхода блокировок. Российские аналоги дороже и имеют меньше функций.

Негативные последствия блокировки Cloudflare ощущают на себе как обычные люди, так и бизнес. Пользователи не могут попасть на нужный сайт или сервис, а российские компании из-за этого теряют значительную часть клиентов. Перенос сайтов на российские платформы для них слишком дорог и сложен.

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Комментарии

EDD
+632
EDD
Господи. Ну почему всё, до чего дотягиваются поганые ручонки наших властей, различных регуляторов и прочих ведомств, оказывается обгаженым и обосраным, не пригодным для использования и всё делается только во вред обычным людям🤦🏼‍♂️🙁
52 минуты назад
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Tigrolik
+805
Tigrolik
Это итак было понятно.
17 минут назад
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