Появилось объяснение, почему в России не работает множество сайтов





С начала июня 2025 года многие жители РФ стали замечать, что некоторые сайты (особенно иностранные) грузятся очень медленно или не открываются полностью. Выяснилось, что это связано с действиями российских интернет-провайдеров, которые искусственно ограничивают доступ сайтам, которые пользуются сервисами компании Cloudflare.

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