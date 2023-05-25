Появилось первое фото салона Tesla Cybertruck. Это неописуемо 🤢

Олег

Tesla

Фото: Tesla

В сети появилась фотография интерьера электропикапа от Tesla — Cybertruck. Её опубликовал в Twitter один из посетителей собрания акционеров компании.

Tesla Cybertruck — это крайне амбициозный проект Илона Маска, который поразил всех своим экстерьером в 2019 году на презентации электропикапа. Дизайн автомобиля крайне футуристичен, но никто до сих пор не видел его внутри. Теперь же представилась такая возможность. 

Tesla
Фото: Greggertruck

Пользователь Twitter с ником Greggertruck написал, что успел запрыгнуть внутрь прототипа «Кибертрака» во время ежегодного собрания акционеров Tesla и сделать одно фото. На снимке можно увидеть максимально бедный интерьер: внутри пикапа есть лишь руль, большой дисплей и хранилище для вещей в подлокотнике. В целом салон выглядит крайне утилитарно и не вызывает совершенно никаких эмоций, кроме, разве что, разочарования. У российских водителей вполне могут возникнуть ассоциации с УАЗиком 80-х годов выпуска.

УАЗ
Фото: Drive2

Скорее всего, в этом и была задумка дизайнеров — они решили сочетать футуристичный кузов с крайним минимализмом в оформлении салона. Однако можно предположить, что будущий покупатель такого авто захочет увидеть более богатое оснащение — особенно если учесть, как долго клиенты ждут свои авто по предзаказу. 

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Источник:
Review Geek
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Комментарии

XuliGAN
+119
XuliGAN
Отстой какой то
час назад в 23:37
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+124
MusicXpess
На мониторе карта GTA, да и кабель с низу неспроста…🙃
32 минуты назад
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