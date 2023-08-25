Появилось решение для «синего экрана смерти» в Windows 11 — сохраните в закладки

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Компания MSI опубликовала временное решение для проблемы «синего экрана смерти» в Windows 11. Об этом пишет WCCF Tech.



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Компания MSI опубликовала временное решение для проблемы «синего экрана смерти» в Windows 11. Об этом пишет WCCF Tech.Ранее мы рассказывали , что свежее обновление Windows 11 «убивает» некоторые компьютеры — устройство показывает «синий экран смерти» и уходит в цикличную перезагрузку. Причина в том, что после апдейта ОС начинает воспринимать некоторые процессоры как неподдерживаемые — чаще всего проблема возникает с материнскими платами MSI.



На фоне жалоб пользователей Microsoft отозвала проблемный патч KB5029351. Инженеры MSI со своей стороны выпустили инструкцию, как исправить баг с UNSUPPORTED_PROCESSOR — «неподдерживаемым процессором»:





Если вы уже сталкивались с этой проблемой, KB5029351 может автоматически удалиться, чтобы позволить Windows восстановиться до нормального состояния. Однако если KB5029351 не удаляется автоматически, мы рекомендуем вернуть предыдущую версию BIOS и вручную удалить KB5029351 из Windows. Если вы не знаете, как восстановить более старую версию BIOS, этот видеоролик поможет вам узнать, как прошить BIOS на материнских платах MSI.



Считается, что вся эта ситуация возникла из-за задержки в совместимости ОС и BIOS с новыми процессорами.