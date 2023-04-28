Появился бесплатный ChatGPT-4. Попробовать может каждый

Фото: The Verge
Умельцы с GitHub разработали проект GPT4Free. Об этом написали в «Коде Дурова».
Согласно источнику, на GitHub появился проект GPT4Free — он предлагает всем желающим попользоваться новейшей технологией ChatGPT-4 абсолютно бесплатно. Напомним, что OpenAI запустила GPT-4 пару месяцев назад и сделала её доступной по подписке, оставив в бесплатном доступе более старый ChatGPT-3.5.
GPT4Free появился после того, как разработчик обнаружил лазейку в работе API ChatGPT. Благодаря ему сервис может функционировать бесплатно на базе GPT-4. Утилита маскируется таким образом, что для ChatGPT всё выглядит как запросы с ресурсов, привязанных к платным аккаунтам. В их числе поисковик You.com, сервис WriteSonic, Quora Poe и другие.
На момент публикации заметки GPT4Free продолжает функционировать, эксплойт до сих пор не закрыт. Сервис не заблокирован ни OpenAI, ни GitHub. Попробовать его можно по ссылке.
Умельцы с GitHub разработали проект GPT4Free. Об этом написали в «Коде Дурова».
Согласно источнику, на GitHub появился проект GPT4Free — он предлагает всем желающим попользоваться новейшей технологией ChatGPT-4 абсолютно бесплатно. Напомним, что OpenAI запустила GPT-4 пару месяцев назад и сделала её доступной по подписке, оставив в бесплатном доступе более старый ChatGPT-3.5.
GPT4Free появился после того, как разработчик обнаружил лазейку в работе API ChatGPT. Благодаря ему сервис может функционировать бесплатно на базе GPT-4. Утилита маскируется таким образом, что для ChatGPT всё выглядит как запросы с ресурсов, привязанных к платным аккаунтам. В их числе поисковик You.com, сервис WriteSonic, Quora Poe и другие.
На момент публикации заметки GPT4Free продолжает функционировать, эксплойт до сих пор не закрыт. Сервис не заблокирован ни OpenAI, ни GitHub. Попробовать его можно по ссылке.