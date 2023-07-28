Появился бесплатный и безлимитный аналог Midjourney
Александр Кузнецов —
Стартап Stability AI запустил нейросеть Stable Diffusion XL. Она умеет генерировать изображения на основе текстовых описаний.
По словам разработчиков, Stable Diffusion XL понимает короткие инструкции, тогда как предыдущей версии требовались длинные и конкретные описания, иначе результат получался неудовлетворительным. Создание изображения с разрешением 1 Мп занимает всего несколько секунд, что в разы быстрее, чем раньше. Кроме того, нейросеть теперь предлагает более яркие и точные цвета и более качественно работает с контрастом, тенями и освещением. Также была улучшена работа с текстом, благодаря чему стало возможно создавать логотипы и вывески. Есть и другие нововведения, в том числе закрашивание (дорисовка недостающих частей изображения) и преобразование одной картинки в другую.
Доступ к Stable Diffusion XL открыт на платформах Clipdrop и DreamStudio. Генерировать изображения можно бесплатно, но на готовой иллюстрации будет водяной знак и придётся «стоять в очереди» несколько минут в ожидании, когда будут завершены картинки, запрошенные другими пользователями. После оформления платной подписки эти ограничения устраняются. Без создания аккаунта доступно всего несколько запросов, а с учётной записью количество изображений не ограничено.
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