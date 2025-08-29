Появился безумный концепт iPhone 18 Ultra Fold







Дизайнер под ником lukosois поделился в сервисе микроблогов X своим видением будущего складного iPhone. Получилось прикольно, но визуал не соответствует инсайдам.

Судя по концепту, такой iPhone 18 Ultra Fold оборудован тремя камерами на задней панели с новым блоком в духе iPhone 17 Pro, двумя селфи-камерами с подэкранным Face ID, гибким экраном без складки и ультратонким корпусом.Вдобавок автор отметил, что такой iPhone 18 Ultra Fold должен быть без физических портов, а интерфейс внутренного экрана должен быть позаимствован у iPadOS 26.Но мы то знаем, что у iPhone Fold будут только две камеры на задней панели. Ещё у него точно не будет Face ID, но зато он получит кнопку включения с Touch ID. Концепт выглядит довольно безумно, но вряд ли он хоть немного близок к тому, что готовит Apple.