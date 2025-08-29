Появился безумный концепт iPhone 18 Ultra Fold

Фархад

18 ultra fold

Дизайнер под ником lukosois поделился в сервисе микроблогов X своим видением будущего складного iPhone. Получилось прикольно, но визуал не соответствует инсайдам.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Судя по концепту, такой iPhone 18 Ultra Fold оборудован тремя камерами на задней панели с новым блоком в духе iPhone 17 Pro, двумя селфи-камерами с подэкранным Face ID, гибким экраном без складки и ультратонким корпусом.

18 ultra fold

Вдобавок автор отметил, что такой iPhone 18 Ultra Fold должен быть без физических портов, а интерфейс внутренного экрана должен быть позаимствован у iPadOS 26.

Но мы то знаем, что у iPhone Fold будут только две камеры на задней панели. Ещё у него точно не будет Face ID, но зато он получит кнопку включения с Touch ID. Концепт выглядит довольно безумно, но вряд ли он хоть немного близок к тому, что готовит Apple.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд
Разработчики теперь могут не напрягаться: вышел Xcode 26 Beta 7 с поддержкой GPT-5 и интеграцией с Claude
Ремешок через плечо для iPhone 17 получит свой MagSafe?

Рекомендации

Рекомендации

«Рокетбанк» раскрыл условия. Люди заказывали карты не глядя, а теперь массово отказываются
Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON
17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Yuri Konst
+91
Yuri Konst
Для 2030 года совсем не безумно)
29 августа 2025 в 23:59
#
Mers
+5405
Mers
И что в нем безумного? Вполне себе нормальный концепт, если не считать то, что блок камер вызывает двоякие чувства. Но так он соответствует своему дальнейшему развитию в плане визуала.
30 августа 2025 в 16:08
#
+34
Gabriel
Что-то он мне напоминает только у того что напоминает нет скругленных углов.
Вчера в 21:08
#
SithV
+1702
SithV
Фу! отвратительно… напомнило бредо-рендеры из 2009 о том каким будет айфон 4.
Сегодня в 07:46
#