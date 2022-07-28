Китай Смартфоны iPhone

Появился смартфон, максимально стыдно копирующий iPhone. Угадайте, как его назвали

Олег

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Китайский смартфон LeBest, который копирует сразу два известных девайса, сменил бренд. Об этом пишут в ixbt. 

Малоизвестный в мире китайский бренд LeBest ранее анонсировал свой новый смартфон, который получил название X14 Pro Max. Оно явно отсылает к еще не вышедшему iPhone 14 Pro Max — но дело не только в названии. Смартфон являет собой максимально странную копию iPhone 13 Pro Max, скрещенную с Xiaomi Mi 11 Ultra. 

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Блок камер сзади явно имитирует таковой в iPhone 13 Pro Max, при этом рядом размещен небольшой экран, прикрытый черным стеклом, как в Mi 11 Ultra. Но это еще не самое странное в данном смартфоне. 

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Чтобы хайпануть еще больше, в LeBest решили сменить бренд на… Pepsi. Теперь их творение называется Pepsi X14 Pro Max. А чтобы максимально эффективно поведать о нём миру, ребята просто украли промо-материлы у Xiaomi и прифотошопили туда свой смартфон вместо Civi 1S. 

Наглая копия и неповторимый оригинал

Гендиректор Xiaomi уже отреагировал на эту наглость: он опубликовал пост в Weibo, где сказал, что просто ошеломлен сложившейся ситуацией. Пока неизвестно, будет ли китайский бренд судиться с другим китайским брендом за плагиат.

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Источник:
ixbt
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Комментарии

John Doe
+586
John Doe
"Смеяться с его названия" — это на каком языке? Точно не на русском.
28 июля 2022 в 12:08
#
+6
мастурбатор_жесткий
Прям как мой кум. Забрал мою жену, набил ей фингал и говорит, что она теперь жена 😂
28 июля 2022 в 12:09
#
Tigrolik
+484
Tigrolik
Как быстро сяомист забыл, что они начинали с низкокачественных дешевых копий айфонов.
28 июля 2022 в 12:14
#
saintmaybach
+924
saintmaybach Tigrolik
Согласен. Сами через это прошли.
28 июля 2022 в 13:55
#
+3783
Gabriel
Я вот этих стенаний по поводу копирует не понимаю.
Взяли за основу то что по мнению производителя является хорошим решением.
В этом нет ничего плохого.
28 июля 2022 в 13:07
#
saintmaybach
+924
saintmaybach Gabriel
Взял бы автоваз за основу мерседес и сделал бы уже наконец нормальный автомобиль. Хоть с копии
28 июля 2022 в 13:56
#
+314
iGra
Подбородок не хилый такой у него... Китайцы у китайцев плагиатят, дожили...
28 июля 2022 в 14:13
#
+721
Grealex
А я думаю, если в смартах искать сходство с другими брендами, то найти можно у каждого. Ну исключение наверное Apple и то при желании можно. Зачем, что бы статью написать? Я например кроме конкретно китайского дизайна, больше ничего не увидел. Наверное потому, что не искал.
Вчера в 21:52
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