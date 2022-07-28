Появился смартфон, максимально стыдно копирующий iPhone. Угадайте, как его назвали

Китайский смартфон LeBest, который копирует сразу два известных девайса, сменил бренд. Об этом пишут в ixbt.Малоизвестный в мире китайский бренд LeBest ранее анонсировал свой новый смартфон, который получил название X14 Pro Max. Оно явно отсылает к еще не вышедшему iPhone 14 Pro Max — но дело не только в названии. Смартфон являет собой максимально странную копию iPhone 13 Pro Max, скрещенную с Xiaomi Mi 11 Ultra.Блок камер сзади явно имитирует таковой в iPhone 13 Pro Max, при этом рядом размещен небольшой экран, прикрытый черным стеклом, как в Mi 11 Ultra. Но это еще не самое странное в данном смартфоне.Чтобы хайпануть еще больше, в LeBest решили сменить бренд на… Pepsi. Теперь их творение называется Pepsi X14 Pro Max. А чтобы максимально эффективно поведать о нём миру, ребята просто украли промо-материлы у Xiaomi и прифотошопили туда свой смартфон вместо Civi 1S.Гендиректор Xiaomi уже отреагировал на эту наглость: он опубликовал пост в Weibo, где сказал, что просто ошеломлен сложившейся ситуацией. Пока неизвестно, будет ли китайский бренд судиться с другим китайским брендом за плагиат.