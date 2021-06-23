Создатели браузера Brave объявили о публичном тестировании своего поисковика. Об этом рассказали в 9to5Mac.
Brave является браузером, нацеленным на защиту личных данных. Именно такие цели преследует новая поисковая система от тех же самых разработчиков. поисковик search.brave.com был анонсирован в марте этого года, но тогда попробовать его могло только ограниченное количество пользователей из числа тех, кто записался на тестирование. Сейчас Brave Search доступен всем желающим.
Хотя по сути он является конкурентом Google и «Яндексу», но сравнить его было бы правильнее с DuckDuckGo — таким же конфиденциальным поисковиком. Как и «уточка», Brave утверждает, что не собирает IP-адреса пользователей, а также не использует рекламные мета-данные для улучшения результатов поиска. В результате есть возможность пользоваться поиском анонимно. Brave анонсировал функцию «Щиты», благодаря которой сайт, на который пользователь переходит из поиска, не получает никаких личных данных и cookies. По словам Brave, «Щиты» умеют блокировать некоторые трекеры.
Brave Search не имеет системы аккаунтов — это значит, что зарегистрироваться там нельзя, и это вполне соответствует амплуа «конфиденциального поисковика». Однако в этом есть и некоторые неудобства, такие же, как у DuckDuckGo — после очистки истории браузера настройки Brave Search сбрасываются. С другой стороны, настроек там пока немного, поэтому вряд ли это большая трудность.
Ранее мы рассказали, что название Wi-Fi-сети может «сломать» Wi-Fi на iPhone. Кроме того, стало известно, откуда у спамеров и мошенников номера телефонов обычных пользователей. А в блогах был опубликован обзор поисковика DuckDuckGo.
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Если для вас это «ничем», то пользуйтесь яндексом и получайте рекламу всякого дерьма везде где только можно и нельзя