Появился онлайн-эмулятор Macintosh System 7 1991 года — незабываемые ощущения!

Олег

System 7


Разработчик Леонардо Руссо представил веб-версию эмулятора настольной ОС, которая использовалась на Macintosh 1991-1997 годов. Попробовать её уже можно в любом доступном браузере.

System 7 была первой классической ОС для Mac, которую позже переименовали в Mac OS 7. Затем операционка получила имя Mac OS X, и, наконец, macOS. Что касается самой «семерки», то она стала рекордменом по долгожительству среди всех ОС для Mac: она впервые вышла в 1991 году и была заменена на Mac OS 8 в 1997-м.

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Попробовать эмулятор можно прямо в браузере по этой ссылке. В нем есть несколько работающих скриптов, например, «Калькулятор», раздел «Об этом Macintosh» и так далее. Образ диска с System 7 весит примерно 6 Мб. При загрузке резервируется виртуальный Macintosh, который работает на настоящей машине Mini vMac 1991 года. 

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Источник:
9to5Mac
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