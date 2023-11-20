Появился онлайн-эмулятор Macintosh System 7 1991 года — незабываемые ощущения!



Разработчик Леонардо Руссо представил веб-версию эмулятора настольной ОС, которая использовалась на Macintosh 1991-1997 годов. Попробовать её уже можно в любом доступном браузере.



System 7 была первой классической ОС для Mac, которую позже переименовали в Mac OS 7. Затем операционка получила имя Mac OS X, и, наконец, macOS. Что касается самой «семерки», то она стала рекордменом по долгожительству среди всех ОС для Mac: она впервые вышла в 1991 году и была заменена на Mac OS 8 в 1997-м.







Попробовать эмулятор можно Попробовать эмулятор можно прямо в браузере по этой ссылке . В нем есть несколько работающих скриптов, например, «Калькулятор», раздел «Об этом Macintosh» и так далее. Образ диска с System 7 весит примерно 6 Мб. При загрузке резервируется виртуальный Macintosh, который работает на настоящей машине Mini vMac 1991 года.